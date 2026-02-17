Nouvel entraîneur à l’OM - Les journalistes s’en mêlent : C’est le «cirque» complet !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En pleine crise et alors que Medhi Benatia a annoncé son départ dimanche sur ses réseaux sociaux, l’OM est toujours à la recherche d’un nouvel entraîneur pour remplacer Roberto De Zerbi. Sauf qu’il n’y a plus d’interlocuteurs au sein du club et ce sont désormais aux journalistes que les agents en proposent.

Et si un improbable coup de théâtre se produisait à l’OM ? Quatre jours après celui de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a annoncé son départ dimanche. Une annonce que ce dernier a fait via ses réseaux sociaux personnels, sans communication de la part du club pour le moment et l’hypothèse qu’il reste ne serait pas à exclure, alors que Frank McCourt sera ce mardi à Marseille pour régler la crise.

Benatia maintenu par McCourt ? « Frank McCourt ne veut pas entendre parler du départ de Benatia. Si Benatia était encore là contre Strasbourg, c'est parce que McCourt l'a poussé. Je dis qu'un coup de théâtre n'est pas à exclure. McCourt sera mardi à Marseille pour régler ça », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. Medhi Benatia pourrait être promu président à la place de Pablo Longoria, même si c’est un son de cloche un peu différent qui est parvenu aux oreilles de La Provence. Selon le quotidien régional, le directeur du football de l’OM pourrait être maintenu à son poste si, et seulement si, le président du club est démis de ses fonctions.