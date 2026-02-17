Crise à l’OM : Un «coup de théâtre» est évoqué pour la suite du projet

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM est dans une crise dont il ne semble pas encore prêt de sortir, plusieurs personnes importantes de son projet ont annoncé leur départ ces derniers jours. Le propriétaire Frank McCourt sera à Marseille ce mardi afin de faire avancer la situation et un « coup de théâtre » ne serait pas à exclure.

Présent samedi dernier pour la réception de Strasbourg (2-2), Frank McCourt va rapidement revenir à Marseille. Comme indiqué par La Provence et confirmé par RMC Sport, l’homme d’affaires américain sera dans la cité phocéenne ce mardi, alors que l’OM a officialisé le départ de son entraîneur, Roberto De Zerbi, mercredi dernier et que dimanche son directeur du football, Medhi Benatia, a annoncé qu’il s’en allait également.

«J’attends la même chose de...» : Après De Zerbi et Benatia, un nouveau départ est réclamé à l’OM ! https://t.co/9X0VnfAIfd — le10sport (@le10sport) February 17, 2026

« McCourt ne veut pas entendre parler du départ de Benatia » Il est important de noter que l’ancien international marocain l’a fait via ses réseaux sociaux personnels et que, pour le moment, le club n’a pas communiqué à ce sujet. Ce qui laisse la porte ouverte à un retournement de situation et, d’après Daniel Riolo, c’est exactement ce qui pourrait se produire dans les prochaines heures à l’OM. « Frank McCourt ne veut pas entendre parler du départ de Benatia. Si Benatia était encore là contre Strasbourg, c'est parce que McCourt l'a poussé. Je dis qu'un coup de théâtre n'est pas à exclure. McCourt sera mardi à Marseille pour régler ça », a-t-il déclaré lundi soir dans l’After Foot sur RMC.