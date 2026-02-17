Crise à l’OM : Un «coup de théâtre» est évoqué pour la suite du projet

Alors que l’OM est dans une crise dont il ne semble pas encore prêt de sortir, plusieurs personnes importantes de son projet ont annoncé leur départ ces derniers jours. Le propriétaire Frank McCourt sera à Marseille ce mardi afin de faire avancer la situation et un « coup de théâtre » ne serait pas à exclure.
Présent samedi dernier pour la réception de Strasbourg (2-2), Frank McCourt va rapidement revenir à Marseille. Comme indiqué par La Provence et confirmé par RMC Sport, l’homme d’affaires américain sera dans la cité phocéenne ce mardi, alors que l’OM a officialisé le départ de son entraîneur, Roberto De Zerbi, mercredi dernier et que dimanche son directeur du football, Medhi Benatia, a annoncé qu’il s’en allait également.
« McCourt ne veut pas entendre parler du départ de Benatia »
Il est important de noter que l’ancien international marocain l’a fait via ses réseaux sociaux personnels et que, pour le moment, le club n’a pas communiqué à ce sujet. Ce qui laisse la porte ouverte à un retournement de situation et, d’après Daniel Riolo, c’est exactement ce qui pourrait se produire dans les prochaines heures à l’OM. « Frank McCourt ne veut pas entendre parler du départ de Benatia. Si Benatia était encore là contre Strasbourg, c'est parce que McCourt l'a poussé. Je dis qu'un coup de théâtre n'est pas à exclure. McCourt sera mardi à Marseille pour régler ça », a-t-il déclaré lundi soir dans l’After Foot sur RMC.
Futur président de l’OM à la place de Longoria ?
« La seule chose dont il ne veut pas entendre parler c'est du départ de Benatia qui, pour lui, est dorénavant l'homme fort » a rappelé Daniel Riolo. Medhi Benatia pourrait alors être promu président de l’OM à la place de Pablo Longoria, comme ce dernier l’avait fait avec Jacques-Henri Eyraud en février 2021 : « Après, le problème c'est que Benatia semblait réticent à l'idée d'être président un jour. Maintenant, si Frank McCourt lui demande et que dans la foulée son coach Habib Beye arrive et qu'il continue de bosser avec Balzaretti qui vient d'arriver ou que ses équipes sont toujours là... »