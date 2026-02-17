«J’attends la même chose de...» : Après De Zerbi et Benatia, un nouveau départ est réclamé à l’OM !

Pierrick Levallet

La crise fait des dégâts à l’OM. Éliminé de la Ligue des champions, le club phocéen ne parvient pas à se relever. En conséquence, Roberto De Zerbi et Medhi Benatia ont quitté le navire ces derniers jours. Un autre départ majeur est toutefois encore réclamé au sein de la formation marseillaise.

Rien ne va plus à l’OM en ce moment. Éliminé de la Ligue des champions après un but sur le fil du gardien de but de Benfica Anatolyi Trubin contre le Real Madrid, le club phocéen ne parvient pas à se relever depuis. Les mauvais résultats se sont enchaînés, et en conséquence, Roberto De Zerbi s’est fait licencier. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir Medhi Benatia présenter sa démission.

«Benatia avait prévu de le voir» : Rendez-vous annulé à l'OM, une signature tombe à l'eau ? https://t.co/DTTmwYgTdt — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

Medhi Benatia claque la porte de l'OM « À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement. C’est pourquoi, après une longue réflexion, j’ai pris mes responsabilités et j’ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l’OM » a annoncé le désormais ex-directeur sportif de l’OM sur ses réseaux sociaux. Raymond Domenech réclame toutefois un autre départ dans la cité phocéenne.