«Ça sent le sapin» : Une «vraie catastrophe» est redoutée pour l'OM !

Pierrick Levallet

L’OM a décidément du mal à se relever de son élimination en Ligue des champions. Déjà plongé dans une sérieuse crise depuis quelques semaines, le club phocéen voit les choses empirer avec le temps. Après Roberto De Zerbi, c’est Medhi Benatia qui a quitté le navire. Et si la situation de s’améliore pas rapidement, une catastrophe est à craindre pour la formation marseillaise.

À l’OM, rien ne va plus depuis quelques semaines. Éliminé de la Ligue des champions, le club phocéen a ensuite vu Roberto De Zerbi et Medhi Benatia quitter le navire ces derniers jours. La formation marseillaise reste pourtant quatrième de Ligue 1 et est encore en lice en Coupe de France. Un scénario catastrophique est néanmoins redoutée pour l’équipe olympienne.

«Benatia avait prévu de le voir» : Rendez-vous annulé à l'OM, une signature tombe à l'eau ? https://t.co/DTTmwYgTdt — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

«Ça fait 10 ans que c’est un club passion et qu’ils se prennent les pieds dans le tapis» « Ça sent le sapin. L’OM fait de chaque opportunité un problème. Quel est le problème aujourd’hui ? S’ils gagnent contre le PSG au Koweit alors qu’ils en prennent 5 la semaine dernière, Benatia reste ou il s’en va ? S’ils gagnent contre Bruges, il reste ou il s’en va ? Ils sont encore dans les clous, et ils se foutent le feu. Là, peut-être qu’ils vont dégringoler, et ça sera une vraie catastrophe pour eux. Mais la réalité c’est que, quand quelque chose se passe bien dans cette équipe, tu as l’impression qu’ils sont champions olympiques. [...] Ça fait 10 ans que c’est un club passion et qu’ils se prennent les pieds dans le tapis » a ainsi lancé le consultant Hugo Bonneval dans L’Equipe du Soir, sur La Chaîne L’Equipe.