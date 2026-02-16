«Il passe son temps à défoncer les joueurs», un dirigeant de l’OM prend cher !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Roberto De Zerbi mercredi, puis Medhi Benatia dimanche, d’autres départs risquent d’intervenir à l’OM dans les prochains jours. Fragilisé par le départ du Marocain, l’avenir d’un dirigeant du club est de plus en plus fou et cela ne devrait pas déplaire aux joueurs du centre de formation, ainsi qu’à leurs parents.

Courage, fuyons. Tout le monde semble vouloir prendre la poudre d’escampette actuellement à l’OM qui, après Roberto De Zerbi, a vu Medhi Benatia annoncer dimanche, via ses réseaux sociaux personnels, son départ. Depuis son arrivée en novembre 2023, le Marocain a façonné le club à sa façon en interne, initiant de nombreux changements à tous les étages et plaçant des hommes de confiance, notamment Ali Zarrak.

« Ça chauffe depuis qu’il est arrivé, et partout où il passe » Responsable de l’équipe réserve, il était surtout le bras droit de Medhi Benatia et aurait annoncé son départ à plusieurs joueurs dimanche lors de la séance d’entraînement de la Pro 2, d’après les informations de La Provence. Ce qui n’est pas pour déplaire aux jeunes du centre de formation. « Tout le centre de formation va respirer », a confié une source interne à l’OM. Connu pour ses accrochages avec Chancel Mbemba et Jean-Pierre Papin, Ali Zarrak ne s’est pas fait que des amis à Marseille. « Ça chauffe depuis qu’il est arrivé, et partout où il passe », a déclaré l’entourage d’un joueur.

« Il terrorise les joueurs » Ali Zarrak se serait fait remarquer à plusieurs reprises en raison de son attitude lors des rencontres de la National 3 et des jeunes, entre soufflantes envers certains ou bien provocation envers les adversaires. Une attitude « désastreuse et pas à l’image de l’Olympique de Marseille », selon une source interne. « Il terrorise les joueurs, il écoute aux portes » a confié un proche de joueur, quand un autre a ajouté qu’il « est en conflit avec tout le monde, il parle mal. »