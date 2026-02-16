Une décision va coûter cher à l’OM ? L’annonce sur la chaîne L’Équipe qui ne va pas rassurer les supporters…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La situation ne s’arrange pas à l’OM qui, après avoir perdu son entraîneur Roberto De Zerbi, voit son directeur du football Medhi Benatia plier bagage à quelques mois de la fin de la saison. Un départ qui pourrait faire mal au club phocéen selon un observateur, présent sur le plateau de la chaîne L’Equipe.

Nouvel épisode dans la crise à l’OM avec la démission de Medhi Benatia de son poste de directeur du football. Une annonce faite au lendemain d’une nouvelle contreperformance du club contre Strasbourg (2-2), quelques jours après l’annonce du départ de Roberto De Zerbi. « Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix », a indiqué l’ancien international marocain.

Un nouvel entraineur à l'OM : La solution proposée en urgence après la démission de Benatia ! https://t.co/6FIQPICG8G — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

« Longoria aurait dû s’interposer » L’OM va-t-il s’en remettre, alors que la saison est encore loin de son épilogue ? Pour l’agent Samir Khiat, présent sur le plateau de L’Équipe du Soir ce dimanche, le départ de Medhi Benatia est un gros coup dur qu’aurait dû empêcher Pablo Longoria. « D’avoir viré De Zerbi, j’estime que ce n’est pas une erreur. Par contre, la situation avec Benatia, le président Longoria aurait dû s’interposer, venir et le retenir. Car tu as une saison à terminer et ils sont encore dans les clous sur pas mal de compétitions même s’il y a eu quelques couacs », confie-t-il.