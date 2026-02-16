Une décision va coûter cher à l’OM ? L’annonce sur la chaîne L’Équipe qui ne va pas rassurer les supporters…

La situation ne s’arrange pas à l’OM qui, après avoir perdu son entraîneur Roberto De Zerbi, voit son directeur du football Medhi Benatia plier bagage à quelques mois de la fin de la saison. Un départ qui pourrait faire mal au club phocéen selon un observateur, présent sur le plateau de la chaîne L’Equipe.
Nouvel épisode dans la crise à l’OM avec la démission de Medhi Benatia de son poste de directeur du football. Une annonce faite au lendemain d’une nouvelle contreperformance du club contre Strasbourg (2-2), quelques jours après l’annonce du départ de Roberto De Zerbi. « Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix », a indiqué l’ancien international marocain.
« Longoria aurait dû s’interposer »
L’OM va-t-il s’en remettre, alors que la saison est encore loin de son épilogue ? Pour l’agent Samir Khiat, présent sur le plateau de L’Équipe du Soir ce dimanche, le départ de Medhi Benatia est un gros coup dur qu’aurait dû empêcher Pablo Longoria. « D’avoir viré De Zerbi, j’estime que ce n’est pas une erreur. Par contre, la situation avec Benatia, le président Longoria aurait dû s’interposer, venir et le retenir. Car tu as une saison à terminer et ils sont encore dans les clous sur pas mal de compétitions même s’il y a eu quelques couacs », confie-t-il.
« Je pense qu’il y a eu un décalage entre les mots que Benatia a eus avec le groupe et les performances sur le terrain »
Présent sur le plateau de l’émission diffusée chaque soir sur la chaîne L’Équipe, Régis Brouard a tenté d’apporter une explication au départ de Medhi Benatia. « Je pense qu’il a été déçu des joueurs, a confié l’entraîneur. Quand vous avez un poste comme ça, vous vivez au quotidien avec eux, vous avez des discussions avec les joueurs tous les jours. Et je pense que le match à Bruges, à Paris, certains matchs où il y avait une vraie importance pour l’OM, les discussions qu’il a pu avoir avec les joueurs n’ont pas été reconduites sur la performance et je pense qu’il a été déçu. Quand vous regardez sa carrière, ça n’a pas été facile. Il a travaillé dur et un grand respect pour ce qu’il a réalisé dans sa carrière. Aujourd’hui, je pense qu’il y a eu un décalage entre les mots qu'il a eus avec le groupe et les performances sur le terrain. Et ça, ça lui a mis un coup. (…) La valeur des mots qu’il a pu avoir avec certains joueurs, et à commencer par les leaders, ils ne lui ont pas redonné, et lui a fait confiance. »