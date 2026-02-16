Benatia quitte l’OM : Les vraies raisons de son départ ont fuité ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Roberto De Zerbi, c’est au tour de Medhi Benatia de quitter le navire marseillais, plongeant un peu plus l’OM dans la crise. Dans son communiqué, le directeur du football a justifié son départ par « le climat actuel » régnant autour du club, avouant ressentir « une insatisfaction croissante » et « une rupture » qu’il regrette. Derrière ce discours se cacherait un malaise profond.

Nouveau coup de tonnerre à l’OM avec l’annonce du départ de Medhi Benatia, officialisé dimanche par le principal intéressé dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. « Après une longue réflexion, j'ai pris mes responsabilités et j'ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l'OM », a fait savoir le directeur du football phocéen, qui suit donc la même trajectoire que Roberto De Zerbi, dont la sortie avait été annoncée dans la nuit de mardi à mercredi.

Un nouvel entraineur à l'OM : La solution proposée en urgence après la démission de Benatia ! https://t.co/6FIQPICG8G — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

« Je ne peux ignorer le climat actuel » Dans son texte, Medhi Benatia dévoile les raisons qui, selon lui, l’obligent à plier bagage. « Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix », a indiqué celui qui avait rejoint l’organigramme de l’OM en novembre 2023.