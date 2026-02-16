Benatia quitte l’OM : Les vraies raisons de son départ ont fuité ?

Après Roberto De Zerbi, c’est au tour de Medhi Benatia de quitter le navire marseillais, plongeant un peu plus l’OM dans la crise. Dans son communiqué, le directeur du football a justifié son départ par « le climat actuel » régnant autour du club, avouant ressentir « une insatisfaction croissante » et « une rupture » qu’il regrette. Derrière ce discours se cacherait un malaise profond.
Nouveau coup de tonnerre à l’OM avec l’annonce du départ de Medhi Benatia, officialisé dimanche par le principal intéressé dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. « Après une longue réflexion, j'ai pris mes responsabilités et j'ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l'OM », a fait savoir le directeur du football phocéen, qui suit donc la même trajectoire que Roberto De Zerbi, dont la sortie avait été annoncée dans la nuit de mardi à mercredi.
« Je ne peux ignorer le climat actuel »
Dans son texte, Medhi Benatia dévoile les raisons qui, selon lui, l’obligent à plier bagage. « Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix », a indiqué celui qui avait rejoint l’organigramme de l’OM en novembre 2023.
Pourquoi Benatia quitte l’OM ?
Mais d’après Foot Mercato, d’autres raisons se cachent derrière le départ de Medhi Benatia. D’abord une frustration sur les moyens alloués par Frank McCourt, qui ne correspondaient pas aux promesses faites une fois sa première année passée au sein de l’organigramme, de quoi l’obliger à faire preuve d’ingéniosité sur le marché des transferts avec des prêts et autres montages financiers complexes pour renforcer l’équipe.
De plus, les relations n’étaient plus au beau fixe entre Pablo Longoria et Medhi Benatia, une information déjà divulguée par La Provence il y a quelques jours. FM affirme que l'influence croissante de Benatia au sein du club et parmi les joueurs n’aurait pas été du goût du président marseillais, détériorant leurs rapports. En privé, Longoria aurait aussi fait savoir qu’il n’avait pas bien vécu les dernières banderoles hostiles aperçues du côté du Vélodrome à l’occasion du match contre Strasbourg, mais aussi la gestion du départ de Roberto De Zerbi et les mauvais résultats de ce début d’année, qu'il attribue en partie à l’ancien international marocain, qui aurait ainsi décidé de s’en aller.