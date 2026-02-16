OM : Benatia démissionne, où va-t-il rebondir ?

Amadou Diawara

Via un message adressé aux supporters sur les réseaux sociaux, Medhi Benatia (38 ans) a annoncé son départ de l'OM ce dimanche, et ce, seulement quelques jours après celui de Roberto De Zerbi. D'après vous, quelle sera la prochaine destination du directeur sportif marocain ? A vos votes !

Ce mardi matin, l'OM a publié un communiqué sur son site officiel, et ce, pour annoncer le départ de Roberto De Zerbi. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a écrit l'OM.

OM : Medhi Benatia a annoncé sa démission Ce dimanche, Medhi Benatia a fait savoir sur les réseaux sociaux qu'il quittait lui aussi l'OM. « Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix. Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j’ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l’organisation et le développement. C’est pourquoi, après une longue réflexion, j’ai pris mes responsabilités et j’ai décidé, le lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l’OM. Je pars avec le sentiment d’avoir fait le maximum sur le plan professionnel, mais avec le regret de ne pas avoir réussi à apaiser l’environnement autour du groupe qui, selon moi, a largement les capacités d’atteindre les objectifs demandés », a écrit le directeur sportif marocain.