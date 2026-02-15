OM : «Il a envoyé 700M€» pour le mercato !

Axel Cornic

La colère gronde autour de l’Olympique de Marseille, qui traverse l’une des pires crises de son histoire récente. Roberto De Zerbi est parti, suivi ce dimanche par le directeur sportif Medhi Benatia, qui a annoncé son départ via les réseaux sociaux. Et la pression se fait toujours plus forte sur le propriétaire Frank McCourt, pris pour cible tout récemment par les supporters phocéens.

Rien ne va plus à Marseille. Depuis le début de l’année, les pires catastrophes sont arrivées avec l’élimination en Ligue des Champions puis le départ de Roberto De Zerbi, en passant par une humiliation face au PSG (5-0). Et ça ne s’arrête plus, puisque ce dimanche c’est le directeur sportif Medhi Benatia qui a quitté l’OM en pleine saison.

« McCourt, Longoria cassez-vous » Il ne reste donc plus que Pablo Longoria et Frank McCourt pour continuer à guider le navire marseillais, mais ils ont récemment fait face à la grosse colère des supporters. Lors du dernier match de Ligue 1 face au RC Strasbourg (2-2), des nombreuses banderoles très critiques ont en effet fleuri dans les travées du stade Vélodrome. « Virage vide en signe de contestation, pour un club en auto-destruction ! Tous vos projets partent en fumée depuis toutes ces années gâchées… McCourt, Longoria cassez-vous » pouvait-on lire sur l’une d’entre elles.