Le PSG boucle un transfert et force un grand club européen à tout changer 

Alexis Brunet

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG a l’habitude de recruter des jeunes joueurs talentueux. Le club de la capitale n’hésite pas à se servir dans certains grands clubs européens et cela peut parfois tout remettre en cause. En effet, un transfert réalisé par Paris va pousser une formation européenne à revoir sa copie.

Contrairement à la saison passée, le PSG a beaucoup plus de mal en Ligue 1. Le club de la capitale n’est toujours pas leader du championnat, car il possède un point de retard sur le RC Lens. Les Parisiens vont donc devoir passer la seconde et pour y arriver ils pourraient compter sur un renfort.

Une fête du PSG dégénère, «à tout moment ça pouvait exploser» ! https://t.co/y6VdEbRThP — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

Le PSG a recruté Dro Fernandez Alors que le PSG n’avait initialement pas prévu de recruter lors du mercato hivernal, il a finalement mis la main sur Dro Fernandez. Ce dernier appartenait au FC Barcelone et il souhaitait s’en aller pour continuer sa progression et disposer de plus de temps de jeu. Pour le faire venir, le champion de France a dû mettre sur la table environ 8M€, soit un peu plus que sa clause libératoire qui était fixée à 6M€. Pour le moment, le milieu offensif de 18 ans a pris part à deux rencontres de Ligue 1, en entrant à chaque fois en fin de match, contre l’OM et le Stade Rennais.