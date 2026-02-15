Après De Zerbi, Pablo Longoria va bientôt quitter l’OM ? La presse marseillaise l’annonce déjà…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille, qui menait 2-0 sur la pelouse du Vélodrome contre Strasbourg, a finalement dû se contenter du point du match nul (2-2) ce samedi, pas de quoi calmer des supporters furieux de la situation traversée par leur club ces dernières semaines. Alors que Roberto De Zerbi vient de quitter son poste, Pablo Longoria pourrait-il suivre à l’avenir ?

Au début du mois de janvier, l’Olympique de Marseille entamait cette seconde partie de saison avec ambition. Proche d’accéder aux barrages de la Ligue des champions, bien positionné en Ligue 1, et même sur le point de vaincre le PSG au Trophée des Champions, Roberto De Zerbi et ses hommes semblaient lancés, mais rien ne s’est déroulé comme prévu, et le club traverse aujourd’hui une crise dont il détient le secret.

L'OM en «auto-destruction» : Après De Zerbi, McCourt et Longoria sont-ils les prochains sur la liste ? https://t.co/eUO4UIySVv — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

Nouvelle contreperformance pour l’OM Désormais sans entraîneur, suite au départ de Roberto De Zerbi officialisé en pleine nuit cette semaine, l’OM a connu une nouvelle déception samedi, face à Strasbourg (2-2), en étant (encore) rejoint au score dans le temps additionnel. Avant la partie, les supporters avaient fait part de leur colère avec plusieurs banderoles, ciblant notamment l’état-major phocéen : « Virage vide en signe de contestation, pour un club en auto-destruction ! Tous vos projets partent en fumée depuis toutes ces années gâchées… McCourt, Longoria cassez-vous ». Après De Zerbi, d’autres figures de l’OM pourraient-elles plier bagage prochainement ? Pour Alexandre Jacquin, chef du service des sports de La Provence, Pablo Longoria devrait avoir du mal à résister.