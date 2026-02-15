Après De Zerbi, Pablo Longoria va bientôt quitter l’OM ? La presse marseillaise l’annonce déjà…

L’Olympique de Marseille, qui menait 2-0 sur la pelouse du Vélodrome contre Strasbourg, a finalement dû se contenter du point du match nul (2-2) ce samedi, pas de quoi calmer des supporters furieux de la situation traversée par leur club ces dernières semaines. Alors que Roberto De Zerbi vient de quitter son poste, Pablo Longoria pourrait-il suivre à l’avenir ?
Au début du mois de janvier, l’Olympique de Marseille entamait cette seconde partie de saison avec ambition. Proche d’accéder aux barrages de la Ligue des champions, bien positionné en Ligue 1, et même sur le point de vaincre le PSG au Trophée des Champions, Roberto De Zerbi et ses hommes semblaient lancés, mais rien ne s’est déroulé comme prévu, et le club traverse aujourd’hui une crise dont il détient le secret.
Nouvelle contreperformance pour l’OM
Désormais sans entraîneur, suite au départ de Roberto De Zerbi officialisé en pleine nuit cette semaine, l’OM a connu une nouvelle déception samedi, face à Strasbourg (2-2), en étant (encore) rejoint au score dans le temps additionnel. Avant la partie, les supporters avaient fait part de leur colère avec plusieurs banderoles, ciblant notamment l’état-major phocéen : « Virage vide en signe de contestation, pour un club en auto-destruction ! Tous vos projets partent en fumée depuis toutes ces années gâchées… McCourt, Longoria cassez-vous ». Après De Zerbi, d’autres figures de l’OM pourraient-elles plier bagage prochainement ? Pour Alexandre Jacquin, chef du service des sports de La Provence, Pablo Longoria devrait avoir du mal à résister.
« On voit mal comment Pablo Longoria va pouvoir tenir »
« La liste n'a fait que s'allonger au fil des années. De Jean-Michel Roussier (1999) à Jacques-Henri Eyraud (2021), en passant par Yves Marchand (2000), Christophe Bouchet (2004) et Vincent Labrune (2016), nombreux sont les présidents olympiens à avoir plié bagage après avoir été la cible d'une fronde (parfois très violente) des supporters. Pablo Longoria sera-t-il le prochain ? On savait la lune de miel entre l'Espagnol et une partie des amoureux de l'OM terminée depuis, au moins, l'automne 2023 Cette fois, le divorce semble bel et bien proche, écrit Alexandre Jacquin dans son billet publié dans le quotidien régional. À moins d'un nouveau coup de billard à trois bandes dont il a le secret, on voit mal comment le jeune dirigeant (39 ans) va pouvoir tenir. À force de prendre de la hauteur, il est désormais dans la lune. »