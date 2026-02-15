L'OM en «auto-destruction» : Après De Zerbi, McCourt et Longoria sont-ils les prochains sur la liste ?

La rédaction

Roberto De Zerbi ne sera pas allé au bout de son engagement contractuel envers l'Olympique de Marseille. Un an et demi avant l'expiration de son bail, le technicien italien a pris la porte en milieu de semaine quelques heures après la déroute marseillaise au PSG dimanche dernier (5-0). Mais ce n'est pas suffisant pour certains supporters de l'OM qui ont profité du nul concédé contre Strasbourg ce samedi (2-2) pour réclamer les têtes de Frank McCourt et Pablo Longoria. Le propriétaire et président du club phocéen doivent-ils s'en aller ? C'est notre sondage du jour !

L'Olympique de Marseille se trouve dans une crise qui est montée crescendo en ce début d'année 2026. Nantes, le PSG deux fois, Liverpool, le Club Brugge. Voici les défaites concédées par l'équipe de Roberto De Zerbi depuis la Saint-Sylvestre. Ce bilan a coûté à l'Italien son poste d'entraîneur avec une communication officielle publiée sur le site du club dans la nuit de mardi à mercredi à 2h30. Une séparation d'un « commun accord » entre les deux parties. RMC Sport dévoilait dans la foulée que le directeur du football Medhi Benatia aurait proposé sa démission au président Pablo Longoria et au propriétaire Frank McCourt, refusée par les deux têtes pensantes de l'OM.

L’OM a besoin d’un psy, prepa mental… plus que d’un nouveau coach 😱😱 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 14, 2026

«Tous vos projets partent en fumée depuis toutes ces années gâchées... McCourt / Longoria, cassez-vous» Ce samedi après-midi, l'intérimaire Jacques Abardonado avait à cœur de redresser la barre face à des supporters remontés au Vélodrome. Ces derniers ont boycotté le premier quart d'heure du match entre l'OM et le RC Strasbourg en déployant de nombreuses banderoles à charge contre l'institution marseillaise. « Vous avez fait sauter le fusible, mais c'est tout le système qui est pourri », ou encore « virage vide en signe de contestation. Pour un club en auto-destruction. Tous vos projets partent en fumée depuis toutes ces années gâchées... McCourt / Longoria, cassez-vous ». Un message très fort à l'encontre du président Pablo Longoria et le propriétaire Frank McCourt qui était présent dans les tribunes du Vélodrome ce samedi.