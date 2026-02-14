«Je devais signer au PSG» : Les regrets d'un ancien joueur de l'OM...

Au cours des dernières décennies, plusieurs joueurs sont passés du PSG à l’OM. D’autres, il y a plus longtemps, ont fait le chemin inverse. En 2002, il y a donc 24 ans, un certain joueur évolue sous les couleurs du club phocéen, mais aurait eu envie de rejoindre le club de la capitale. Explications.
Dans l’histoire, peu de joueurs ont réalisé un tel parcours. Cependant, malgré la grosse rivalité existante depuis les années 1990 entre le PSG et l’OM, certains joueurs ont évolué pour les deux équipes. Le dernier exemple en date étant bien évidemment celui d’Adrien Rabiot, formé au PSG, et qui en 2024, décidait à la surprise générale de signer à Marseille après une fin d’aventure en Italie.
Plusieurs joueurs ont joué pour les deux clubs ennemis
Si sur les dernières années, davantage d’anciens Parisiens se sont engagés à Marseille que l’inverse en raison de l’énorme développement du PSG, dans le passé, ce scénario a existé. Cela a notamment concerné Zoumana Camara. Ayant évolué à l’OM entre 2000 et 2002, l’ancien défenseur central rejoindra Paris en 2007. Cependant, en 2024, ce dernier a affirmé avoir voulu rejoindre le PSG bien plus tôt dans sa carrière.
« J'étais à Marseille et je devais signer au PSG avec Luis Fernandez »
« J'étais à Marseille et je devais signer au PSG avec Luis Fernandez. Je le vois dans un restaurant marocain à Paris. Il prend un papier : "La saison prochaine, je veux jouer avec une défense à trois, Heinze, Pochettino et toi." J'étais emballé et, au final, ça ne s'est pas fait... C'était Paris ! Môme, je venais au Parc, à Auteuil, avec mes amis de Colombes (Hauts-de-Seine). Sur le terrain, c'était Le Guen et Kombouaré, que j'ai eus plus tard comme coaches (au PSG), Weah avec qui j'ai eu la chance de jouer (OM), Bravo, Ginola, Roche, Ricardo... Parfois, nos éducateurs nous faisaient partir avant la fin parce que les skinheads de Boulogne faisaient le tour pour venir en découdre. C'était chaud », a ainsi confié Zoumana Camara à l’Equipe.