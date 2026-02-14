«Je devais signer au PSG» : Les regrets d'un ancien joueur de l'OM...

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des dernières décennies, plusieurs joueurs sont passés du PSG à l’OM. D’autres, il y a plus longtemps, ont fait le chemin inverse. En 2002, il y a donc 24 ans, un certain joueur évolue sous les couleurs du club phocéen, mais aurait eu envie de rejoindre le club de la capitale. Explications.

Dans l’histoire, peu de joueurs ont réalisé un tel parcours. Cependant, malgré la grosse rivalité existante depuis les années 1990 entre le PSG et l’OM, certains joueurs ont évolué pour les deux équipes. Le dernier exemple en date étant bien évidemment celui d’Adrien Rabiot, formé au PSG, et qui en 2024, décidait à la surprise générale de signer à Marseille après une fin d’aventure en Italie.

Il était une fois au PSG 😍 pic.twitter.com/nNB7TMAf5r — Vibes Foot (@VibesFoot) February 14, 2026

Plusieurs joueurs ont joué pour les deux clubs ennemis Si sur les dernières années, davantage d’anciens Parisiens se sont engagés à Marseille que l’inverse en raison de l’énorme développement du PSG, dans le passé, ce scénario a existé. Cela a notamment concerné Zoumana Camara. Ayant évolué à l’OM entre 2000 et 2002, l’ancien défenseur central rejoindra Paris en 2007. Cependant, en 2024, ce dernier a affirmé avoir voulu rejoindre le PSG bien plus tôt dans sa carrière.