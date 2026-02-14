«Il va le payer cher», un joueur du PSG menacé ?

Vendredi, le PSG a subi sa 3ème défaite de la saison en Ligue 1 face à Rennes (3-1) et s'expose à un retour du RC Lens en tête du championnat. Le club n'affiche pas un niveau de jeu très satisfaisant depuis un moment déjà et le comportement de certains joueurs a été pointé du doigt. Un joueur pourrait voir sa place menacée.
Pas au sommet de son art ces dernières semaines, le PSG est peut-être en train de voir l'ambiance générale se dégrader. L'effectif n'évolue pas à son meilleur niveau sur le terrain en ce moment et il va falloir peut-être se reprendre sérieusement avant les prochains rendez-vous importants.
Doué dans le viseur au PSG ?
A la fin du match, Ousmane Dembélé a déjà fait une sortie médiatique qui fait couler beaucoup d'encre, dénonçant le comportement de certains de ses coéquipiers. Désiré Doué pourrait être visé, lui qui n'aurait pas la bonne mentalité en ce moment. « Il est jeune. Il va grandir de ses échecs. La mentalité qu'il a actuellement dans un tel groupe, avec de fortes personnalités, il va le payer cher. Soit tu te remets en question et tu te remets au travail, pour le groupe. Soit tu prends la porte. C'est possible qu'il aille réfléchir un peu sur le banc de touche » déclare Lionel Charbonnier dans l'After Foot de RMC.
Le PSG attendu au tournant
Malgré sa victoire historique face à l'OM le week-end dernier, le PSG évolue de manière irrégulière dans sa saison et devra se remettre au niveau pour espérer décrocher une deuxième victoire en Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique seront attendus mardi soir face à Monaco pour le barrage aller. La force du collectif qui avait fait ses preuves l'an dernier devra montrer à nouveau son union en cette fin de saison. Une réaction est attendue de la part de certains joueurs, à commencer par Désiré Doué.