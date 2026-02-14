«Il va le payer cher», un joueur du PSG menacé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi, le PSG a subi sa 3ème défaite de la saison en Ligue 1 face à Rennes (3-1) et s'expose à un retour du RC Lens en tête du championnat. Le club n'affiche pas un niveau de jeu très satisfaisant depuis un moment déjà et le comportement de certains joueurs a été pointé du doigt. Un joueur pourrait voir sa place menacée.

Pas au sommet de son art ces dernières semaines, le PSG est peut-être en train de voir l'ambiance générale se dégrader. L'effectif n'évolue pas à son meilleur niveau sur le terrain en ce moment et il va falloir peut-être se reprendre sérieusement avant les prochains rendez-vous importants.

Un joueur du PSG «se prend pour Neymar» : «Ça commence à saouler» Dembélé ? https://t.co/DV43VHP0Na — le10sport (@le10sport) February 14, 2026

Doué dans le viseur au PSG ? A la fin du match, Ousmane Dembélé a déjà fait une sortie médiatique qui fait couler beaucoup d'encre, dénonçant le comportement de certains de ses coéquipiers. Désiré Doué pourrait être visé, lui qui n'aurait pas la bonne mentalité en ce moment. « Il est jeune. Il va grandir de ses échecs. La mentalité qu'il a actuellement dans un tel groupe, avec de fortes personnalités, il va le payer cher. Soit tu te remets en question et tu te remets au travail, pour le groupe. Soit tu prends la porte. C'est possible qu'il aille réfléchir un peu sur le banc de touche » déclare Lionel Charbonnier dans l'After Foot de RMC.