Un coéquipier au PSG attaqué ? «C’est plus complexe», un journaliste explique le coup de gueule de Dembélé

Ce vendredi soir, le PSG s'est incliné face au Stade Rennais au Roazhon Park. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Ousmane Dembélé a poussé un énorme coup de gueule. Interrogé, le journaliste Arthur Perrot a décrypté le message du numéro 10 du PSG.
Pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du Stade Rennais : le Roazhon Park. Malheureusement pour les hommes de Luis Enrique, ils se sont inclinés ce vendredi soir (3-1). Questionné au micro de Ligue 1+ après la défaite du PSG, Ousmane Dembélé a poussé un coup de gueule.
«L'individualisme évoqué englobe plusieurs joueurs»
« On est très mal rentrés dans le match, je pense que Rennes a fait un très bon match. Je pense qu'on doit mettre plus d'envie. On doit surtout jouer pour le PSG pour pouvoir gagner des matches, parce que si on joue tout seuls sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu'on veut. La saison dernière, on a mis le club, le fanion du PSG devant, avant de penser à soi-même, et je pense qu'on doit retrouver ça, surtout sur ces matches-là. On sait qu'on est sur la deuxième partie de saison, et c'est le PSG qui doit être en premier, pas les individualités. Si le PSG avait décompressé après sa victoire large contre Marseille la semaine passée ? Non, non. On doit jouer pour le club d'abord au lieu de penser à soi-même », a pesté Ousmane Dembélé, le numéro 10 du PSG.
«Il n’est pas totalement impossible que Dembélé s’inclut lui même»
Interrogé dans l'émission les Grandes Gueules du Sport, Arthur Perrot a tenté d'expliquer le message d'Ousmane Dembélé. « D’abord, c’est une réaction à chaud, mais les mots ne sont pas choisis au hasard. Doué a vite été désigné comme la cible du numéro 10, mais la réalité est plus complexe. D’abord, parce que les deux joueurs ont le même entourage professionnel, ils entretiennent de bonnes relations, ensuite parce que l’individualisme évoqué englobe plusieurs joueurs. Il n’est pas totalement impossible que Dembélé s’inclut lui même lorsqu’il parle », a précisé le journaliste de RMC Sport.