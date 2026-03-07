Mercato - PSG : Surprise à Paris, le successeur de Lucas Chevalier est déjà choisi ?

Recruté l'été dernier, Lucas Chevalier a été choisi pour devenir le nouveau gardien numéro 1 du PSG après le départ de Gianluigi Donnarumma. Mais le Français ne réalise pas une saison très convaincante, au point où un changement de garde a fini par s'opérer avec la titularisation de Matvey Safonov désormais. Le PSG pourrait recruter un nouveau joueur.
Prometteur ces dernières années au LOSC, Lucas Chevalier semble avoir du mal à effectuer la transition avec le PSG. Le gardien français se sait attendu et il a du mal à répondre présent. Les dirigeants commencent à se poser des questions sur le choix d'en faire le numéro 1 et il pourrait bien finir par être remplacé définitivement. Un joueur serait dans le viseur du PSG.
Le PSG entre en piste pour un nouveau gardien
Gardien de l'AS Roma depuis 2022, Mile Svilar serait une piste privilégiée par les dirigeants du PSG. En effet, d'après les informations de Calcio Mercato, le PSG est cité parmi les clubs européens intéressés par le profil de ce gardien de 26 ans. Le natif d'Anvers en Belgique a fini par choisir la Serbie comme nationalité sportive et a connu une seule sélection à ce jour en 2021. Il est pour le moment engagé à Rome jusqu'en 2030 mais son transfert pourrait être discuté l'été prochain.
Le PSG déjà plombé dans ce dossier ?
Le site italien révèle toutefois que si le PSG souhaite se positionner sur ce dossier, il ne sera pas le seul puisque d'autres clubs ont également manifesté leur intérêt. En effet, la Juventus se penche dessus mais c'est l'Inter Milan qui serait favori dans ce dossier puisqu'il est très apprécié du directeur sportif Piero Ausilio. Calcio Mercato précise toutefois que l'opération pourrait atteindre les 60M€ pour le transfert de Svilar, estimé à 35M€ à l'heure actuelle sur Transfermarkt. Le PSG devra d'abord décider de se séparer ou non de Lucas Chevalier.