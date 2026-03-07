Mercato - PSG : Surprise à Paris, le successeur de Lucas Chevalier est déjà choisi ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté l'été dernier, Lucas Chevalier a été choisi pour devenir le nouveau gardien numéro 1 du PSG après le départ de Gianluigi Donnarumma. Mais le Français ne réalise pas une saison très convaincante, au point où un changement de garde a fini par s'opérer avec la titularisation de Matvey Safonov désormais. Le PSG pourrait recruter un nouveau joueur.

Prometteur ces dernières années au LOSC, Lucas Chevalier semble avoir du mal à effectuer la transition avec le PSG. Le gardien français se sait attendu et il a du mal à répondre présent. Les dirigeants commencent à se poser des questions sur le choix d'en faire le numéro 1 et il pourrait bien finir par être remplacé définitivement. Un joueur serait dans le viseur du PSG.

Le PSG entre en piste pour un nouveau gardien Gardien de l'AS Roma depuis 2022, Mile Svilar serait une piste privilégiée par les dirigeants du PSG. En effet, d'après les informations de Calcio Mercato, le PSG est cité parmi les clubs européens intéressés par le profil de ce gardien de 26 ans. Le natif d'Anvers en Belgique a fini par choisir la Serbie comme nationalité sportive et a connu une seule sélection à ce jour en 2021. Il est pour le moment engagé à Rome jusqu'en 2030 mais son transfert pourrait être discuté l'été prochain.