Mercato - PSG : Le transfert qui a choqué le vestiaire, «c’est un truc de fou»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de l'ère QSI, le PSG a réalisé de nombreux recrutements incroyables. Le club de la capitale a vu passer quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète dans son effectif et pour certains joueurs, c'est parfois une immense surprise de côtoyer des joueurs de ce palmarès.

Il y a quelques années, le PSG a réussi à former l'un des effectifs les plus fous en associant Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. C'est une chance incroyable pour les supporters de voir évoluer ce genre de joueurs au club mais aussi pour certains joueurs qui n'auraient jamais imaginé pouvoir les côtoyer de près. Un ancien joueur du club s'est confié sur l'arrivée d'un de ces joueurs.

« Comment on a vécu l’arrivée de Messi au PSG ? Dingue » En 2021, Lionel Messi décide de quitter le FC Barcelone et rejoint le PSG. Le joueur argentin, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps, en a choqué plus d'un à son arrivée, à commencer par Presnel Kimpembe. « Comment on a vécu l’arrivée de Messi au PSG ? Dingue, dingue. J’étais comme un fou » dit-il dans une vidéo sur la chaîne YouTube de JustRiadh, avant de le comparer à Cristiano Ronaldo. « J'aime bien les deux, mais je dirais Messi. Il est trop fort. »