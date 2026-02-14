«Si je suis Luis Enrique...», un joueur du PSG directement envoyé «en réserve»

Amadou Diawara

En ouverture de la 22ème journée de Ligue 1, le PSG de Luis Enrique a affronté le Stade Rennais au Roazhon Park ce vendredi soir. Malheureusement pour la bande à Ousmane Dembélé, elle s'est inclinée face à celle de Brice Samba. « Catastrophique » lors de cette rencontre, un joueur du PSG mérite d'être envoyé en réserve. Du moins, c'est ce qu'affirme Maxime Chanot.

Pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1, le Stade Rennais avait la lourde tâche d'accueillir le PSG au Roazhon Park. Lors de ce choc, programmé ce vendredi soir, les Bretons ont créé la surprise. En effet, le Stade Rennais l'a emporté face au PSG (3-1) ; et ce, grâce à des buts de Musa Al-Taamari (34'), Esteban Lepaul (69') et de Breel Embolo (81'), contre une réalisation d'Ousmane Dembélé (71') côté parisien.

Stade Rennais 3-1 PSG Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final de Stade Rennais - PSG, Maxime Chanot a analysé la prestation d'Illia Zabarnyi. Titularisé par Luis Enrique, le défenseur central ukrainien est passé totalement à côté de son match d'après le consultant de RMC Sport, qui estime qu'il mérite d'être écarté à Paris.