Dembélé s'en prend à un coéquipier ? Le PSG a réagi

En ouverture de la 22ème journée de Ligue 1, le PSG se rendait sur la pelouse du Stade Rennais. La Bretagne n’a pas réussi aux Parisiens, car ils se sont inclinés sur le score de 3-1. Après la rencontre, Ousmane Dembélé a eu des propos surprenants, visant certains de ses coéquipiers sans les nommer. Le club de la capitale s’est exprimé sur le sujet.
Ce samedi soir, en cas de victoire face à Brest, le RC Lens pourrait bien reprendre la première place en Ligue 1. Elle est pour le moment occupée par le PSG, mais le club de la capitale a perdu contre le Stade Rennais vendredi (3-1), et a donc loupé l’occasion de mettre l’équipe de Pierre Sage à cinq points. Les Parisiens sont tombés dans le piège des Bretons, qui jouaient leur premier match sans Habib Beye.
Dembélé s’en prend à ses coéquipiers
Forcément, le PSG était très déçu après cette défaite et Ousmane Dembélé s’est présenté face au micro de Ligue 1+. Le Ballon d’or a eu des mots forts et il a notamment tenu à prévenir certains de ses coéquipiers, qui se la jouaient un peu trop individuels. « On est très mal rentrés dans le match. Après, je pense que Rennes a fait un très bon match. Je pense qu’on doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matches. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu’on veut. La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu’on doit retrouver ça, surtout sur ces matches-là. On sait qu’on est dans la deuxième partie de saison. C’est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. »
Le PSG dédramatise
Une prise de parole qui a beaucoup fait parler et RMC Sport a quelques informations sur le sujet. En effet, le PSG aurait expliqué que les propos d’Ousmane Dembélé seraient plus un message envoyé au collectif et qu’il n’y aurait pas de matière à dramatiser. Cela servirait surtout à remobiliser le groupe parisien qui est sous la pression du RC Lens. RMC Sport note toutefois que ces dernières semaines des comportements individualistes ont été constatés au sein du Campus PSG et que le staff l’aurait fait savoir aux intéressés.