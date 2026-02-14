Dembélé s'en prend à un coéquipier ? Le PSG a réagi

Alexis Brunet

En ouverture de la 22ème journée de Ligue 1, le PSG se rendait sur la pelouse du Stade Rennais. La Bretagne n’a pas réussi aux Parisiens, car ils se sont inclinés sur le score de 3-1. Après la rencontre, Ousmane Dembélé a eu des propos surprenants, visant certains de ses coéquipiers sans les nommer. Le club de la capitale s’est exprimé sur le sujet.

Ce samedi soir, en cas de victoire face à Brest, le RC Lens pourrait bien reprendre la première place en Ligue 1. Elle est pour le moment occupée par le PSG, mais le club de la capitale a perdu contre le Stade Rennais vendredi (3-1), et a donc loupé l’occasion de mettre l’équipe de Pierre Sage à cinq points. Les Parisiens sont tombés dans le piège des Bretons, qui jouaient leur premier match sans Habib Beye.

🗣️ Maxime Chanot sur la victoire de Rennes contre le PSG : "Tu sentais que Blas, Al-Tamari et Samba étaient en mission pour montrer à Beye qu'il s'était trompé. Tambouret a fait les bons choix, Rennes a été très bon." #RMCLive pic.twitter.com/PR7dnjoOWz — After Foot RMC (@AfterRMC) February 13, 2026

Dembélé s’en prend à ses coéquipiers Forcément, le PSG était très déçu après cette défaite et Ousmane Dembélé s’est présenté face au micro de Ligue 1+. Le Ballon d’or a eu des mots forts et il a notamment tenu à prévenir certains de ses coéquipiers, qui se la jouaient un peu trop individuels. « On est très mal rentrés dans le match. Après, je pense que Rennes a fait un très bon match. Je pense qu’on doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matches. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu’on veut. La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu’on doit retrouver ça, surtout sur ces matches-là. On sait qu’on est dans la deuxième partie de saison. C’est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier, pas les individualités. »