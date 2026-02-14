Zidane : «Ça va être une année très spéciale...», la discussion qui a scellé son avenir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane n'est plus à présenter. Champion du monde et d'Europe avec l'équipe de France, Zizou a également pu rafler une flopée de trophées en clubs dont la Ligue des champions en 2002. Une compétition dans laquelle il a pu briller une fois devenu entraîneur. Un de ses proches s'est confié sur la décision d'une vie.

Légende du football français. Icône à Marseille, où il a vu le jour le 23 juin 1972. Zinedine Zidane s'est fait une place de premier choix dans le cœur des Français grâce à son doublé en finale de Coupe du monde 98 notamment, offrant au passage la première Coupe du monde des Bleus remportée aux côtés de son ex-capitaine Didier Deschamps. Le patron du vestiaire de l'époque a raflé un second Mondial 20 ans plus tard dans un costume de sélectionneur.

«Ca va être une année particulière pour toi, très spéciale ?» Un rôle qui pourrait devenir celui de Zinedine Zidane dans la foulée du Mondial 2026, soit 20 ans après avoir fait le choix de mettre un terme à une carrière de footballeur longue de 18 saisons. Correspondant de L'Equipe et de RMC à Madrid à l'époque, Frédéric Hermel s'est remémoré en 2019 dans le cadre de la promotion de la biographie de Zizou appelée Zidane, cette discussion à la sortie d'un entraînement du Real Madrid. « Quand est-ce que je comprends que Zizou va prendre sa retraite ? Il faisait froid, c'était le 2 ou le 3 janvier 2006. L'entraînement avait été programmé en fin d'après-midi. Et je me retrouve avec Zizou sur le parking. On regarde tous les deux le jour qui tombe, il faisait beau à Madrid. On regarde le soleil se couchait et on se souhaite bonne année. Et là je lui dis : « Ca va être une année particulière pour toi, très spéciale ? » ».