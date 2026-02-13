Didier Deschamps : Une soirée alcoolisée dérape, «il s'est fait pisser dessus»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sélectionneur de l'équipe de France pour encore quelques mois, Didier Deschamps a vécu auparavant une carrière de joueur bien remplie. Ayant notamment remporté la Ligue des Champions avec l'OM en 1993, celui qui était milieu de terrain a également pu jouer à l'étranger. Deschamps a ainsi porté le maillot de Chelsea lors de la saison 1999-2000. Et en Angleterre, il a semble-t-il vécu quelques péripéties.

Du temps où il était joueur, Didier Deschamps a évolué en France, au FC Nantes, à Bordeaux et à l'OM, mais aussi à l'étranger. Le champion du monde 98 a ainsi connu le football italien avec la Juventus, espagnol avec Valence et anglais avec Chelsea. Deschamps ne sera d'ailleurs resté qu'une saison de l'autre côté de la Manche avec les Blues. A Londres, il avait alors pu évoluer avec un certain Chris Sutton, qui ne l'a pas épargné en dehors des terrains.

« D’un coup, j’ai vu Didier Deschamps regarder sous la table et commencer à crier, à lancer des insultes » C'est Jody Morris, ancien coéquipier de Didier Deschamps à Chelsea, qui avait alors raconté cette anecdote d'une soirée alcoolisée qui avait dérapé. Dans un premier temps, l'ancien des Bleus avait confié il y a quelques années de cela à Rio Ferdinand : « Je me souviens d’une soirée au bar où j’étais arrivé très tôt avec Dennis Wise, George Weah et Chris Sutton. Normalement Weah demandait toujours un verre de vin italien. Là, il a commandé une pinte de Guinness, un shot de whisky et un verre de lait. Bref, pour en revenir à ce bar, le chemin entre notre table et les toilettes était interminable. Les joueurs étrangers ont commencé à nous rejoindre 4 ou 5 heures après notre premier verre. D’un coup, j’ai vu Didier Deschamps regarder sous la table et commencer à crier, à lancer des insultes. Je ne comprenais pas, j’étais un peu ivre à ce stade de la soirée ».