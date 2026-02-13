Lamine Yamal, cette séquence en plein match qui n'a pas dû lui plaire

Amadou Diawara

Tombeur du Betis en quart de finale de la Coupe du Roi (5-0, le 5 février), l'Atlético de Madrid a validé son ticket pour le dernier carré. En effet, les Colchoneros doivent se frotter au FC Barcelone en demi-finale de la compétition. D'ailleurs, le match aller a eu lieu ce jeudi au Metropolitano. Et les hommes de Diego Simeone ont donné une leçon de football à ceux d'Hans-Dieter Flick. En effet, l'écurie madrilène s'est imposée 4-0 face au Barça.

L'Atlético de Madrid a étrillé le FC Barcelone Grâce à un but contre son camp d'Eric Garcia, l'Atlético de Madrid a ouvert le score dès la 7ème minute de jeu face au FC Barcelone. Et avant la fin du premier quart d'heure, Antoine Griezmann a également fait trembler les filets de Joan Garcia (14'). Dix neufs minutes plus tard, la recrue hivernale Ademola Lookman a aggravé la marque (33'), avant que Julian Alvarez ne scelle définitivement la victoire des Colchoneros avant la mi-temps (45'+2).