Lamine Yamal, cette séquence en plein match qui n'a pas dû lui plaire

Après son carton face au Betis en quart de finale, l'Atlético de Madrid avait rendez-vous avec le FC Barcelone ce jeudi. En effet, les Colchoneros se sont frottés aux Blaugrana en demi-finale aller de la Coupe du Roi. Et la bande à Antoine Griezmann n'a fait qu'une bouchée de celle de Lamine Yamal. D'ailleurs, le numéro 10 du Barça s'est fait chambrer en plein match, alors que le score était de 3-0.
L'Atlético de Madrid a étrillé le FC Barcelone
Grâce à un but contre son camp d'Eric Garcia, l'Atlético de Madrid a ouvert le score dès la 7ème minute de jeu face au FC Barcelone. Et avant la fin du premier quart d'heure, Antoine Griezmann a également fait trembler les filets de Joan Garcia (14'). Dix neufs minutes plus tard, la recrue hivernale Ademola Lookman a aggravé la marque (33'), avant que Julian Alvarez ne scelle définitivement la victoire des Colchoneros avant la mi-temps (45'+2).
Diego Simeone s'est moqué de Lamine Yamal
Titularisé face à l'Atlético de Madrid, Lamine Yamal a passé un très mauvais moment au Riyadh Air Metropolitano ce jeudi. Incapable de tromper la vigilance de la défense des Colchoneros, le numéro 10 du FC Barcelone a d'ailleurs vu Diego Simeone le chambrer. En effet, le coach madrilène a été filmé en train de se moquer de Lamine Yamal depuis son banc de touche. Après le but d'Ademola Lookman, El Cholo s'est approché du crack de 18 ans et lui a montré trois de ses doigts. Une manière de lui rappeler le score.