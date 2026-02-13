De Zerbi est parti, l’OM pense avoir trouvé le remplaçant idéal !

Depuis quelques jours, l’OM est au cœur d’une crise avec comme point culminant le départ en cours de saison de Roberto De Zerbi. Le club phocéen doit maintenant rebondir et trouver un nouvel entraîneur et surtout ne pas se tromper. Medhi Benatia se charge de ce dossier et il aurait d’ailleurs déjà fait son choix. Marseille pourrait tenter un sacré pari.
Au début de la saison, les supporters de l’OM voyaient les choses en grand. Alléchés par un recrutement important, les fans marseillais se mettaient à rêver de pourquoi pas gagner la Ligue 1 et même d’aller assez loin en Ligue des champions. Des espoirs qui se sont finalement brisés, car le club phocéen a été éliminé en C1 à la surprise générale et il est actuellement à douze points du leader en championnat, le PSG.
De Zerbi a quitté l’OM
Une situation assez compliquée, d’autant qu’un évènement récent n’a pas arrangé les choses. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'OM a annoncé le départ de Roberto De Zerbi, qui était initialement sous contrat jusqu’à juin 2027. L’Italien paie les mauvais résultats récents, mais surtout il aurait perdu son vestiaire et ne disposait plus vraiment des capacités pour relancer la machine marseillaise.
Benatia veut Beye à l’OM
Avec ce départ de Roberto De Zerbi en cours de saison, l’OM va donc devoir se trouver un entraîneur rapidement. Depuis plusieurs jours, les dirigeants marseillais activent certaines pistes et l’une d’entre elles mène à un coach remercié il y a peu. En effet, selon les informations de L’Équipe, Habib Beye serait le choix de Medhi Benatia pour prendre en main Marseille. Le technicien de 48 ans qui vient d’être débarqué de Rennes a l’avantage de connaître la maison car il y a joué pendant quatre ans, de 2003 à 2007. Reste à voir s’il est nommé, s’il arrivera à relever ce challenge assez ambitieux, car sa dernière aventure en Bretagne s’est assez mal terminée.