De Zerbi est parti, l’OM pense avoir trouvé le remplaçant idéal !

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, l’OM est au cœur d’une crise avec comme point culminant le départ en cours de saison de Roberto De Zerbi. Le club phocéen doit maintenant rebondir et trouver un nouvel entraîneur et surtout ne pas se tromper. Medhi Benatia se charge de ce dossier et il aurait d’ailleurs déjà fait son choix. Marseille pourrait tenter un sacré pari.

Au début de la saison, les supporters de l’OM voyaient les choses en grand. Alléchés par un recrutement important, les fans marseillais se mettaient à rêver de pourquoi pas gagner la Ligue 1 et même d’aller assez loin en Ligue des champions. Des espoirs qui se sont finalement brisés, car le club phocéen a été éliminé en C1 à la surprise générale et il est actuellement à douze points du leader en championnat, le PSG.

Transfert - «Je devais signer» à l'OM : La signature d'un buteur échoue au dernier moment (et c'est notamment à cause de Deschamps) https://t.co/5zQ66QqVQR — le10sport (@le10sport) February 13, 2026

De Zerbi a quitté l’OM Une situation assez compliquée, d’autant qu’un évènement récent n’a pas arrangé les choses. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'OM a annoncé le départ de Roberto De Zerbi, qui était initialement sous contrat jusqu’à juin 2027. L’Italien paie les mauvais résultats récents, mais surtout il aurait perdu son vestiaire et ne disposait plus vraiment des capacités pour relancer la machine marseillaise.