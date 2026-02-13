«Les gens ne s'en rendent pas compte...» : L'épreuve qui a marqué le clan Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

256 buts avec le PSG, une finale de Ligue des champions, deux finales de Coupes du monde avec un sacre en Russie et un statut de star du football mondial à 27 ans évoluant au Real Madrid. Voici une partie du CV de Kylian Mbappé, prodige du football français à ses débuts. Mais tout ça, à un prix difficile à accepter pour son père Wilfrid Mbappé sur un point en particulier...

Enfant prodige de l'AS Bondy, Kylian Mbappé a rapidement attiré les regards des recruteurs de grands clubs européens. Chelsea ou encore le Real Madrid... celui qui a finalement choisi l'AS Monaco avait fait des tests chez les Blues et de la Casa Blanca pendant son adolescence. Pour UEFA TV, William Saliba se confiait sur cette période assez folle pour le club de Seine-Saint-Denis à l'époque. « J'ai eu la chance de grandir à Bondy, où sont nés de nombreux talents. Grâce à Kylian Mbappé et à d'autres joueurs de l'AS Bondy, plusieurs recruteurs sont venus nous voir à l'âge de 12 ans. J'étais très excité quand je les ai vus. Je me suis dit : « C'est ma seule chance de sortir d'ici ».

😭 Wilfrid Mbappé : « 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡, 𝗝𝗘 𝗟’𝗔𝗜 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜𝗡𝗘́ 𝟮 𝗔𝗡𝗦, 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗡𝗘 𝗡𝗘 𝗦𝗔𝗩𝗔𝗜𝗧 𝗤𝗨𝗘 𝗖’𝗘́𝗧𝗔𝗜𝗧 𝗠𝗢𝗡 𝗙𝗜𝗟𝗦…



𝗝𝗨𝗦𝗤𝗨’𝗔̀ 𝗖𝗘 𝗤𝗨’𝗨𝗡 𝗝𝗢𝗨𝗥 𝗜𝗟 𝗗𝗜𝗦𝗘 “𝗣𝗔𝗣𝗔”.



Un jour, j’ai eu un dérapage avec Kylian, une fois. 𝗜𝗹… pic.twitter.com/2NLs4dn3qC — BeFootball (@_BeFootball) September 10, 2025

«Le sacrifice c'est quoi ? C'est de perdre ton enfant à 13 ans» Wilfrid Mbappé était éducateur de l'AS Bondy à l'époque. Avec son ex-compagne Fayza Lamari, le père de Kylian a vécu des moments très délicats lorsque son fils a quitté le cocon familial à la puberté pour entamer une formation de footballeur professionnel. « Le sacrifice c'est quoi ? C'est de perdre ton enfant à 13 ans. C'est-à-dire que dès 13 ans, le mien est parti et n'est plus jamais revenu. C'est très tôt. Il a fait Clairefontaine et compagnie et une fois qu'il a quitté la maison, il n'est plus revenu. Les sacrifices étaient de ne pas pouvoir passer du temps avec lui comme monsieur tout le monde avec ses enfants ». a reconnu Wilfrid Mbappé dans le documentaire : Tu seras pro, mon fils.