«Les gens ne s'en rendent pas compte...» : L'épreuve qui a marqué le clan Mbappé

256 buts avec le PSG, une finale de Ligue des champions, deux finales de Coupes du monde avec un sacre en Russie et un statut de star du football mondial à 27 ans évoluant au Real Madrid. Voici une partie du CV de Kylian Mbappé, prodige du football français à ses débuts. Mais tout ça, à un prix difficile à accepter pour son père Wilfrid Mbappé sur un point en particulier...
Enfant prodige de l'AS Bondy, Kylian Mbappé a rapidement attiré les regards des recruteurs de grands clubs européens. Chelsea ou encore le Real Madrid... celui qui a finalement choisi l'AS Monaco avait fait des tests chez les Blues et de la Casa Blanca pendant son adolescence. Pour UEFA TV, William Saliba se confiait sur cette période assez folle pour le club de Seine-Saint-Denis à l'époque. « J'ai eu la chance de grandir à Bondy, où sont nés de nombreux talents. Grâce à Kylian Mbappé et à d'autres joueurs de l'AS Bondy, plusieurs recruteurs sont venus nous voir à l'âge de 12 ans. J'étais très excité quand je les ai vus. Je me suis dit : « C'est ma seule chance de sortir d'ici ».
«Le sacrifice c'est quoi ? C'est de perdre ton enfant à 13 ans»
Wilfrid Mbappé était éducateur de l'AS Bondy à l'époque. Avec son ex-compagne Fayza Lamari, le père de Kylian a vécu des moments très délicats lorsque son fils a quitté le cocon familial à la puberté pour entamer une formation de footballeur professionnel. « Le sacrifice c'est quoi ? C'est de perdre ton enfant à 13 ans. C'est-à-dire que dès 13 ans, le mien est parti et n'est plus jamais revenu. C'est très tôt. Il a fait Clairefontaine et compagnie et une fois qu'il a quitté la maison, il n'est plus revenu. Les sacrifices étaient de ne pas pouvoir passer du temps avec lui comme monsieur tout le monde avec ses enfants ». a reconnu Wilfrid Mbappé dans le documentaire : Tu seras pro, mon fils.
«Qui fait des enfants pour qu'à 13, 14 ans, ils partent, ne reviennent plus»
Invité de Clique, Wilfrid Mbappé est entré un peu plus dans la boîte à souvenirs en exposant son point de vue que peu de personnes peuvent comprendre à son sens. Les envier lorsque les autres l'envie tout simplement.
« C'est difficile, c'est vrai. Qui fait des enfants pour qu'à 13, 14 ans, ils partent, ne reviennent plus et que cette partie que vous devez vivre avec eux, vous ne la vivez plus ? Personne. Les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a des choses que je n'ai pas vécu et que je ne vivrai jamais. Après les gens vont dire « oui, mais en contrepartie tu as eu ça ». Je ne me plains pas, je ne suis pas à plaindre et je suis le papa le plus heureux du monde. C'est ma pancarte, mais la vérité c'est qu'à 14 ans, 15 ou 16 ans, je voyais des pères faire des choses et je les enviais. Et ils ne peuvent pas comprendre. Ils se disent : « à 16 ans, son fils est à Monaco, à 17 ans il joue la Ligue des champions, à 18 ans il est champion du monde et lui m'envie parce que je vais en bord de mer m'éclater ». Oui, je t'enviais et c'est la vérité. Et c'est ce qui m'a manqué ».