«C'est un joueur qui me fait vibrer», Zinedine Zidane est sous le charme !

Amadou Diawara

En octobre dernier, Zinedine Zidane a cité les noms des joueurs en activité qui l'impressionnaient le plus. Au milieu de terrain, deux joueurs du PSG ont particulièrement bluffé le Ballon d'Or 98. Aux avant-postes, c'est un joueur du FC Barcelone qui a fait craquer Zinedine Zidane, n'en déplaise aux supporters du Real Madrid.

Zinedine Zidane a passé le week-end du 11-12 octobre à Trente en Italie. En effet, le Ballon d'Or 98 a participé au Festival dello Sport, organisé par la Gazzetta dello Sport. A cette occasion, Zinedine Zidane s'est livré sur les joueurs en activé qui l'impressionnaient le plus. Et les noms cités par le technicien français de 53 ans sont assez étonnants.

«Joao Neves et Vitinha, ils ne perdent jamais le ballon» Positionné en véritable numéro 10 lors de sa carrière en tant footballeur, Zinedine Zidane est particulièrement fan de deux milieux de terrain du PSG. S'ils n'évoluent pas au même poste que le Ballon d'Or 98, ils l'ont tout de même séduits. « Les joueurs en activité qui m'impressionnent le plus ? Joao Neves et Vitinha, ils ne perdent jamais le ballon », s'est enflammé Zinedine Zidane. Pour rappel, Vitinha est meneur de jeu au PSG, mais évolue en pointe basse, tandis que Joao Neves est positionné en numéro 8 ou milieu relayeur.