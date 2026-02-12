«Zidane n'est pas intéressé», sa prochaine équipe se confirme ?

Parti du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane est depuis libre d'entraîner où il veut. Une situation qui génère forcément de nombreuses rumeurs et c'est ainsi que Zizou est annoncé un peu partout. Le fait est que les préférences de l'entraîneur français seraient assez claires pour la suite de sa carrière.
Quand reverra-t-on Zinedine Zidane sur un banc de touche ? Le retour aux affaires pourrait ne pas tarder pour le technicien français. En effet, alors que Zizou n'a pas caché son envie d'être le prochain sélectionneur des Bleus, il pourrait bien prendre la succession de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026. Mais voilà que pour le moment, rien n'est encore signé entre Zidane et l'équipe de France, et ça ne devrait pas l'être encore avant un bon moment. De quoi donc laisser la porte ouverte à d'autres hypothèses pour l'avenir.
Zidane sujet de nombreuses rumeurs
On s'attend donc à voir Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France d'ici quelques mois, mais voilà que ça n'empêche pas certaines rumeurs. Inactif depuis 2021, le Français garde encore une très belle cote sur le marché. C'est ainsi qu'au cours des dernières semaines, on a notamment pu voir le nom de Zidane être associé à Manchester United ou encore au Real Madrid afin de remplacer Alvaro Arbeloa.
Direction l'équipe de France ?
Quid alors de l'avenir de Zinedine Zidane ? A l'occasion d'une vidéo sur Youtube, Fabrizio Romano a mis les choses au point concernant le technicien français. Et à en croire le journaliste, une tendance nette semble se dégager : « Vous êtes nombreux à me demander si Zidane peut faire partie de la conversation pour entraîner le Real Madrid ou Manchester United. De ce que je comprends, il n'est pas intéressé par la Premier League et il est totalement concentré sur l'équipe de France pour après la Coupe du monde ».