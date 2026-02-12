«Zidane n'est pas intéressé», sa prochaine équipe se confirme ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane est depuis libre d'entraîner où il veut. Une situation qui génère forcément de nombreuses rumeurs et c'est ainsi que Zizou est annoncé un peu partout. Le fait est que les préférences de l'entraîneur français seraient assez claires pour la suite de sa carrière.

Quand reverra-t-on Zinedine Zidane sur un banc de touche ? Le retour aux affaires pourrait ne pas tarder pour le technicien français. En effet, alors que Zizou n'a pas caché son envie d'être le prochain sélectionneur des Bleus, il pourrait bien prendre la succession de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026. Mais voilà que pour le moment, rien n'est encore signé entre Zidane et l'équipe de France, et ça ne devrait pas l'être encore avant un bon moment. De quoi donc laisser la porte ouverte à d'autres hypothèses pour l'avenir.

Zidane sujet de nombreuses rumeurs On s'attend donc à voir Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France d'ici quelques mois, mais voilà que ça n'empêche pas certaines rumeurs. Inactif depuis 2021, le Français garde encore une très belle cote sur le marché. C'est ainsi qu'au cours des dernières semaines, on a notamment pu voir le nom de Zidane être associé à Manchester United ou encore au Real Madrid afin de remplacer Alvaro Arbeloa.