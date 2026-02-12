Équipe de France, «il me l’a déjà dit…» : Le clan Zidane vend la mèche ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant le grandissime favori pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane rêve de cette fonction depuis des années. Et à en croire l'un de ses plus proches collaborateurs, il faisait déjà part de ce projet depuis plus de quinze ans...

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, Zinedine Zidane semble attendre patiemment son heure pour retrouver l'équipe de France ! Didier Deschamps a d'ores et déjà annoncé qu'il quitterait ses fonctions de sélectionneur national au terme de la Coupe du Monde 2026, et même si rien n'a encore été officialisé à ce jour, Zidane apparait comme le favori logique pour venir lui succéder. D'ailleurs, l'un des proches de l'ancien numéro 10 emblématique de l'équipe de France a confirmé ses intentions : il s'agit de David Bettoni, le fidèle adjoint de Zinedine Zidane qui l'a accompagné tout au long de son aventure au Real Madrid.

« Ce n’est pas un secret, il me le dit toujours » Interrogé par Média Carré en octobre dernier, Bettoni confirmait le grand rêve de Zinedine Zidane avec l'équipe de France. Un rêve qu'il évoquait déjà avec lui en 2010 : « Ce n’est pas un secret, il me le dit toujours, ‘j’aimerais bien entrainer l’équipe de France’. Il me l’a déjà dit en 2010… La France, ça l’a marqué, il est français. Il est devenu le Zizou National après la Coupe du Monde. C’est un truc qu’il m’a toujours dit: ‘moi, un jour, j’aimerais être sélectionneur’ », explique David Bettoni, qui devrait d'ailleurs accompagner Zidane dans son habituelle fonction d'entraîneur-adjoint à partir de l'été prochain en équipe de France.