«Je l'ai planté» : Zinedine Zidane victime d'un coup de couteau d'un célèbre animateur sur TF1

Star du football en France et dans le monde, Zinedine Zidane est également très engagé envers différentes associations. Cela fait notamment maintenant un moment que le champion du monde 98 est le parrain d'Ela. Cela l'avait d'ailleurs amené à participer à une soirée spéciale sur TF1, mais voilà que pour Zidane, ça n'avait pas très bien fini.

Comme tout joueur de football, quand il était en activité, Zinedine Zidane n'a pas été épargné par les blessures. Des pépins, le champion du monde 98 en a connu aussi à la retraite et il y a une fois où ça a vraiment été très bête. En effet, Zidane s'est ainsi retrouvé sur TF1 avec la cuisse en sang à cause d'un coup de couteau de l'animateur Benjamin Castaldi.

« Il s'est mis à saigner dans son pantalon » Mais comment Zinedine Zidane s'était-il retrouvé à se faire planter avec un coup de couteau ? Benjamin Castaldi avait tout raconté dernièrement lors de l'émission La magie selon Guény. C'est ainsi que l'ancien présentateur sur TF1 avait confié à propos de cette histoire avec Zidane : « Il y a une dizaine d'années je présentais la soirée ELA sur TF1 avec Jean-Pierre Foucault et on devait faire croire à Zidane qu'on allait faire un lancer de couteaux. On avait bandé les yeux de Jean-Pierre et moi j'étais près de la cible. Il y avait Zidane qui avait les yeux bandés aussi. On faisait croire qu'on lançait les couteaux et moi je devais les planter dans la cible. Je suis tellement maladroit que j'en ai planté un, deux et le troisième je l'ai planté dans la cuisse (...) Il a eu cinq points de suture (...) Il s'est mis à saigner dans son pantalon ».