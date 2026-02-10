«Ce n'est pas vrai» : La «légende urbaine» démontée par Pierre Ménès à propos de Christophe Dugarry

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui consultant, notamment sur RMC, Christophe Dugarry a auparavant joué pendant plusieurs années au plus haut niveau. Passé par l'OM, le Milan AC ou encore le FC Barcelone, le champion du monde 98 a toutefois toujours été précédé d'une très mauvaise réputation. Etait-elle pour autant justifiée ? Pas sûr...

Le CV de Christophe Dugarry en tant que joueur est très intéressé. Passé par Bordeaux, l'OM, le Milan AC, le FC Barcelone ainsi que l'équipe de France, l'ancien attaquant peut également se vanter d'avoir remporter la Coupe du monde 98 ou encore l'Euro 2000 avec les Bleus. Mais voilà que le niveau de Dugarry sur un terrain de football a souvent été remis en question. Etait-il réellement un bon joueur ?

« Je ne laisserai jamais dire que Dugarry était un joueur moyen car ce n'est pas vrai » A l'occasion d'une vidéo sur Youtube, Pierre Ménès a été interrogé par l'un de ses fans sur les commentaires de Christophe Dugarry comme consultant, le décrivant alors comme un « joueur moyen ». Cela n'a alors pas plu au journaliste sportif qui a répondu, mettant les choses au point : « Il y a un truc que je ne peux pas te laisser dire c'est que Christophe Dugarry était un joueur moyen. Ça fait partie des légendes urbaines. Dugarry a été un grand joueur. Ce n'est pas parce qu'il ne mettait pas énormément de buts que ce n'était pas un grand joueur. Je ne laisserai jamais dire que Dugarry était un joueur moyen car ce n'est pas vrai ».