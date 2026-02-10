Le gros clash provoqué par Thierry Henry : «Ses propos sont honteux»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le poste de sélectionneur de l'équipe de France espoirs pendant un an (2023-2024), Thierry Henry ne s'est pas fait que des amis dans le football français au cours de cette période. L'ancien attaquant d'Arsenal s'était à un moment montré assez critique envers le niveau du football français, ce qui avait malgré lui provoqué un clash dans lequel un coach de Ligue 1 s'est retrouvé mouillé.

Les faits remontent au mois de novembre 2023, alors que Thierry Henry était sélectionneur de l'équipe de France espoirs. Interrogé à l'occasion d'une conférence de presse sur le niveau de la Ligue 1, l'ancien attaquant des Bleus s'était montré plutôt critique : « Ce n’est pas forcément les buts le problème, c’est que lors de Lens-OM il n’y a pas eu de tirs cadrés. En fait, il n’y a pas eu d’actions, pas de tirs cadrés. Est-ce que cela est propre à ces deux week-ends ? Je ne sais pas. Maintenant, je remarque que Nice est deuxième en ayant marqué 13 buts. Est-ce que cela vous surprend ? », avait lâché Thierry Henry. Une sorti qui avait beaucoup contrarié un entraîneur du championnat français...

« Il a fait quoi à Monaco ? Trois mois et il a dégagé » Michel Der Zakarian, alors coach de Montpellier, avait rebondi sur ces propos de Thierry Henry en le taclant dans Le Midi Libre : « Je ne suis pas d’accord avec Thierry Henry. Il a entraîné où ? Il a fait quoi à Monaco ? Il a fait trois mois et il a dégagé. Le mec travaille pour la FFF et critique le football français. C’est une connerie ! », avait sèchement lâché le technicien montpelliérain, visiblement agacé de cette vision de la part d'Henry, et s'en prenant donc à son bilan décevant durant son passage sur le banc de l'AS Monaco.