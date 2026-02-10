Le gros clash provoqué par Thierry Henry : «Ses propos sont honteux»

Passé par le poste de sélectionneur de l'équipe de France espoirs pendant un an (2023-2024), Thierry Henry ne s'est pas fait que des amis dans le football français au cours de cette période. L'ancien attaquant d'Arsenal s'était à un moment montré assez critique envers le niveau du football français, ce qui avait malgré lui provoqué un clash dans lequel un coach de Ligue 1 s'est retrouvé mouillé.
Les faits remontent au mois de novembre 2023, alors que Thierry Henry était sélectionneur de l'équipe de France espoirs. Interrogé à l'occasion d'une conférence de presse sur le niveau de la Ligue 1, l'ancien attaquant des Bleus s'était montré plutôt critique : « Ce n’est pas forcément les buts le problème, c’est que lors de Lens-OM il n’y a pas eu de tirs cadrés. En fait, il n’y a pas eu d’actions, pas de tirs cadrés. Est-ce que cela est propre à ces deux week-ends ? Je ne sais pas. Maintenant, je remarque que Nice est deuxième en ayant marqué 13 buts. Est-ce que cela vous surprend ? », avait lâché Thierry Henry. Une sorti qui avait beaucoup contrarié un entraîneur du championnat français...
« Il a fait quoi à Monaco ? Trois mois et il a dégagé »
Michel Der Zakarian, alors coach de Montpellier, avait rebondi sur ces propos de Thierry Henry en le taclant dans Le Midi Libre : « Je ne suis pas d’accord avec Thierry Henry. Il a entraîné où ? Il a fait quoi à Monaco ? Il a fait trois mois et il a dégagé. Le mec travaille pour la FFF et critique le football français. C’est une connerie ! », avait sèchement lâché le technicien montpelliérain, visiblement agacé de cette vision de la part d'Henry, et s'en prenant donc à son bilan décevant durant son passage sur le banc de l'AS Monaco.
Rothen s'en est mêlé
Par la suite, dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen avait clashé Der Zakarian en assurant la défense de Thierry Henry : « Ses propos sont honteux. Il n’y a pas que sur la Ligue 1 mais aussi sur la carrière d’entraîneur de Thierry Henry. On a le droit de parler en mal de lui mais quand tu es un confrère, tu te dois d’avoir un minimum de respect pour la personne déjà. Tu l’attaques personnellement et sur sa profession et je trouve que c’est gratuit de sortir ses mots du contexte et de dire : ‘il parle, il critique la L1 mais il n’est resté que trois mois entraîneur à Monaco.’ Je ne vois pas le rapport, il est complètement hors sujet. On peut refaire la carrière d’entraîneur de Michel Der Zakarian et je ne parle même pas de joueur parce qu’on peut le ridiculiser encore plus », lâchait l'ancien joueur du PSG. Ambiance...