Kylian Mbappé contre Neymar : Une histoire de «jalousie» ?

Dans toute histoire d'amour, la flamme peut s'éteindre. Il en va de même dans le milieu du football. Deux joueurs particulièrement proches sont susceptibles de s'éloigner. C'est ce qui est arrivé à Kylian Mbappé et Neymar pendant leur cohabitation au PSG pendant six années. Et il se trouve que cette fracture ait été entre autres causée par un sentiment de jalousie.

Que ce soit en équipe de France ou bien au Real Madrid, Kylian Mbappé est la star incontournable de l'effectif. Néanmoins, pendant son passage de sept saisons au PSG, le capitaine des Bleus a partagé l'affiche avec plusieurs icônes du football mondial. De Neymar à Sergio Ramos en passant par Lionel Messi à Thiago Silva pour ne citer qu'eux. Tout en haut de l'affiche avec Neymar pendant quatre saisons, une arrivée a rebattu les cartes dans la dynamique entre les deux joueurs.

"Le projet Mbappé, c’est juste un père qui accompagne son fils."



«Quand Leo est arrivé, il est devenu un peu jaloux» L'année dernière, Neymar accordait une interview à Romario TV. Au cours de cette discussion avec la légende du football brésilien, l'ancien numéro 10 du PSG (2017-2023) a révélé avoir connu quelques frictions avec Kylian Mbappé qui sont apparues au fil du temps alors qu'ils vivaient initialement la parfaite idylle. « On a eu nos petites embrouilles. Au début, je l'appelais "Golden Boy", je lui parlais, lui disais qu'il allait devenir l'un des meilleurs joueurs du monde et que je serai toujours là pour l'aider, discuter avec lui. Quand Leo (Messi) est arrivé (en 2021), il est devenu un peu jaloux ».