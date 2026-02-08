«Il faut que ça se termine» : Walid Acherchour réclame le départ d'un grand nom en Ligue 1

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En éliminant le Stade Rennais de la Coupe de France (3-0) mardi dernier, l'OM a plongé un peu plus le club breton dans la difficulté. En effet, Rennes traverse une période difficile en ce moment avec les défaites inquiétantes qui s'enchaînent. Walid Acherchour, qui n'hésite pas à donner son avis concernant l'actualité du football en France, appelle au changement.

6ème du classement de Ligue 1 pour le moment, le Stade Rennais vient d'enchaîner des défaites inquiétantes qui pourraient avoir un gros impact pour la suite de la saison. Samedi, le club s'est encore incliné lourdement face au leader lensois, une quatrième défaite consécutive. Les Bretons perdent du terrain au classement de Ligue 1.

Transferts sensibles en Ligue 1 : Un consultant vedette de RMC prend position et dénonce «des conneries» https://t.co/1m9HVo1Udu — le10sport (@le10sport) February 6, 2026

« Moi je pense qu’il faut que ça se termine pour Habib Beye » Désigné entraîneur du Stade Rennais il y a un an, Habib Beye pourrait voir son aventure prendre fin prochainement. En effet l'ancien international sénégalais présente un bilan très négatif dernièrement et Walid Acherchour pense qu'il faudrait penser à lui dire au revoir. « Moi je pense qu’il faut que ça se termine pour Habib Beye. A un moment donné, ce cirque permanent autour du Stade Rennais il faut prendre une décision. Les dirigeants doivent prendre leurs responsabilités même si dans ce club on sait pas si c’est eux ou l’actionnaire qui dirige. Sur tout ce qui se passe pendant et après le match, je pense qu’Habib Beye a perdu son vestiaire, c’est peine perdu. On l’a vu avec Valentin Rongier en zone mixte, qui a esquivé la question sur Samba, même s’il peut pas trop faire autre chose. J’ai pas vu une équipe qui était derrière son coach… » réagit Walid Acherchour dans l'After Foot de RMC.