«La Ligue 1 est faible...» : Avant la Coupe du monde, Deschamps a déjà décidé ?

Quel avenir pour Didier Deschamps ? Cette question, le principal intéressé y a répondu cette semaine pendant sa participation au festival du journalisme de sport à Laval. Le sélectionneur des Bleus ne prendra pas sa retraite et n'endossera pas à nouveau le costume de consultant qui fut le sien pendant les années 2000. Après la Coupe du monde 2026, une nouvelle aventure s'offrira à lui. Et pour ce qui est du Mondial, une révélation a été faite à la radio.

Didier Deschamps va disputer sa dernière danse avec l'équipe de France dans le pays de l'Oncle Sam. En effet, entre le 11 juin et le 19 juillet 2026, les Bleus tenteront de faire mieux que la finale perdue lors de la dernière édition de la Coupe du monde. La bande de Kylian Mbappé, capitaine de la sélection, comptera bien aller chercher une troisième étoile de l'autre côté de l'Atlantique.

🇫🇷🗣️ Didier Deschamps: "You may like Kylian, you may not, but the youngsters adore him. You have the image of a selfish, individualistic guy, and of course a striker has to be selfish too, but I can assure you that within the French national team, he behaves like a captain."… pic.twitter.com/LkvMSSYgQM — EuroFoot (@eurofootcom) February 5, 2026

«On dit aussi que la Ligue 1 est faible et que ce n'est pas un championnat référence» Avec un petit nouveau ? Performant dans son couloir gauche au RC Lens, délivrant galette sur galette aux joueurs offensifs de l'équipe de Pierre Sage avec ses centres, le défenseur latéral Matthieu Udol (29 ans) pourrait être la surprise du chef. Cependant, le fait qu'il évolue au sein du club lensois le desservirait et diminuerait ses chances de participer à la Coupe du monde d'après les informations récoltées par Fabrice Hawkins. La faute au championnat de France. « Concernant Matthieu Udol, il faut dire qu'il a de bonnes performances, 6 passes décisives, personne ne fait mieux dans le championnat. ll a une vraie carte à jouer. Pour le staff, on dit aussi que la Ligue 1 est faible et que ce n'est pas un championnat référence ».