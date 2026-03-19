Lewis Hamilton : Le «changement notable» sur son couple avec Kim Kardashian !

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines. Le septuple champion du monde de F1 semble avoir retrouvé l’amour dans les bras d’une certaine Kim Kardashian. Le pilote de Ferrari aurait même opéré un « changement notable » sur son couple avec la superstar américaine récemment, et cela n’a pas manqué de faire réagir.

La vie sentimentale de Lewis Hamilton fait parler depuis quelques semaines. Le septuple champion du monde de F1 avait pris l’habitude de se montrer discret à cet égard depuis sa séparation avec Nicole Scherzinger en 2015. Mais le pilote de Ferrari aurait enfin retrouvé l’amour en 2026. Le Britannique fait l’objet de nombreuses rumeurs au sujet de la nature de sa relation avec Kim Kardashian. Les deux stars ont été aperçues ensembles à Paris, en Angleterre, en Arizona et ont également fait une apparition remarquée lors du Super Bowl.

F1 : Ferrari rate le successeur de Lewis Hamilton, les Italiens sont jaloux ! https://t.co/e2oWFnEYF6 — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

Lewis Hamilton a mis le feu aux réseaux sociaux Il n’en fallait pas plus pour enflammer la toile. Et comme si cela ne suffisait pas, Lewis Hamilton a remis de l’huile sur le feu. Le pilote vedette a en effet lâché un émoji les yeux en coeur sous un post Instagram de Kim Kardashian. Naturellement, le commentaire du Britannique a provoqué de nombreuses réactions, puisqu’il semble avoir officialisé son couple avec la femme d’affaires américaine. De cette manière, le septuple champion du monde a également opéré un revirement majeur sur sa relation avec la superstar de 45 ans.