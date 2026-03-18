Lewis Hamilton en couple avec Kim Kardashian : Les nouvelles révélations dans la presse !

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton ne cesse de faire parler de lui ces derniers temps. Le septuple champion du monde de F1 est au coeur des spéculations puisqu’il a visiblement retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Et de nouvelles révélations viennent de tomber sur le couple entre le pilote de Ferrari et la superstar américaine.

Depuis quelques semaines maintenant, la vie sentimentale de Lewis Hamilton fait parler. Le septuple champion du monde de F1 s’était montré plutôt discret à cet égard depuis sa séparation avec la chanteuse Nicole Scherzinger en 2015. Mais il semblerait que le Britannique ait retrouvé l’amour dans les bras d’une autre femme très célèbre : Kim Kardashian. Les deux stars attisent les spéculations depuis un certain temps maintenant.

Formule 1 : Le gros risque avec Lewis Hamilton, «nous pouvions avoir l’air complètement stupides» https://t.co/z59Y18R4Z1 — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

Lewis Hamilton et Kim Kardashian, la nouvelle idylle amoureuse de 2026 Entre des escapades en Angleterre, à Paris et en Arizona et une apparition remarquée au Super Bowl, Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont rapidement fait l’objet de rumeurs concernant une relation romantique entre eux. Et jusqu’à présent, le pilote de Ferrari et la femme d’affaires américaine n’ont rien démenti. De nouvelles révélations viennent d’ailleurs de tomber au sujet du couple le plus en vue de ce début d’année 2026.