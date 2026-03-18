Lewis Hamilton en couple avec Kim Kardashian : Les nouvelles révélations dans la presse !

Lewis Hamilton ne cesse de faire parler de lui ces derniers temps. Le septuple champion du monde de F1 est au coeur des spéculations puisqu’il a visiblement retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Et de nouvelles révélations viennent de tomber sur le couple entre le pilote de Ferrari et la superstar américaine.
Depuis quelques semaines maintenant, la vie sentimentale de Lewis Hamilton fait parler. Le septuple champion du monde de F1 s’était montré plutôt discret à cet égard depuis sa séparation avec la chanteuse Nicole Scherzinger en 2015. Mais il semblerait que le Britannique ait retrouvé l’amour dans les bras d’une autre femme très célèbre : Kim Kardashian. Les deux stars attisent les spéculations depuis un certain temps maintenant.
Lewis Hamilton et Kim Kardashian, la nouvelle idylle amoureuse de 2026
Entre des escapades en Angleterre, à Paris et en Arizona et une apparition remarquée au Super Bowl, Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont rapidement fait l’objet de rumeurs concernant une relation romantique entre eux. Et jusqu’à présent, le pilote de Ferrari et la femme d’affaires américaine n’ont rien démenti. De nouvelles révélations viennent d’ailleurs de tomber au sujet du couple le plus en vue de ce début d’année 2026.
«C'est encore décontracté»
« Ils se sont vus plusieurs fois récemment, mais c'est encore décontracté. Elle se sentait prête à se remettre en jeu. Tout le monde autour d'elle veut la voir heureuse après tout ce qu'elle a traversé » a expliqué une source proche à Us Weekly. Si les choses commencent à devenir sérieuses entre Lewis Hamilton et Kim Kardashian, les deux stars garderaient toutefois une certaine forme de légèreté pour le moment dans leur relation. Reste maintenant à voir si ce couple durera dans le temps, le Britannique ayant multiplié les aventures avec des femmes célèbres comme Shakira, Sofia Vergara, Nicki Minaj ou encore Rihanna entre 2015 et 2026.