F1 : La sortie de trop, Max Verstappen est accusé !

Depuis le début de saison, Max Verstappen est en boucle sur le nouveau règlement. Il est probablement le pilote le plus critique à l'encontre des choix de la FIA et le quadruple champion du monde ne manque jamais une occasion de se plaindre. Et cela commence à susciter les crispations.
Depuis le début de la saison, Max Verstappen ne manque jamais une occasion de critiquer la nouvelle réglementation. « C’est désastreux. On joue à Mario Kart, ce n’est pas de la course. J’ai trouvé une solution moins coûteuse. J’ai troqué mon simulateur contre une Nintendo Switch et je m’entraîne désormais à Mario Kart », lâchait le quadruple champion du monde concernant la nouvelle ère de monoplace. Des critiques de plus en plus récurrentes de sa part qui commencer à crisper beaucoup de monde, à commencer par Günther Steiner, ancien directeur de l'écurie Haas.
Günther Steiner accuse Max Verstappen
« Si une voiture ne démarre pas, comme les deux McLaren, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps, on ne peut pas blâmer le règlement, car la plupart des autres voitures ont démarré. Max n’est pas content parce que sa voiture n’est pas là où il voudrait qu’elle soit. Mais nous devons être justes car Red Bull a fabriqué son propre moteur pour la première fois, et c’est une technologie tellement avancée qu’il faut un certain temps aux ingénieurs pour s’y habituer. Je suis en fait surpris de la qualité du travail des nouveaux motoristes, comme Red Bull Ford et Audi. Parfois, comme vous l’avez dit, Max jette ses jouets hors du landau assez rapidement si les choses ne vont pas dans son sens », confie-t-il auprès de talkSPORT avant de donner son avis sur la nouvelle réglementation.
«Max jette ses jouets hors du landau assez rapidement si les choses ne vont pas dans son sens»
« Nous avons toujours des avis sur tout. Mais quelle est ma position ? Je pense que c’est une nouvelle technologie. Les courses étaient plutôt bonnes. Évidemment, des gens comme Max n’aiment peut-être pas le changement, et il n’a pas l’habitude de ne pas être dans l’une des meilleures voitures. Donc cela n’aide pas son humeur vis-à-vis de la nouvelle réglementation. Mais je pense qu’elle est en fait plutôt bonne. Elle va se développer avec le temps. Toutes les équipes sont en train d’apprendre ce qui se passe, car c’est une technologie de pointe. Mais la course était bonne, et c’est le plus important », ajoute Günther Steiner.