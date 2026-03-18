F1 : La sortie de trop, Max Verstappen est accusé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, Max Verstappen est en boucle sur le nouveau règlement. Il est probablement le pilote le plus critique à l'encontre des choix de la FIA et le quadruple champion du monde ne manque jamais une occasion de se plaindre. Et cela commence à susciter les crispations.

Depuis le début de la saison, Max Verstappen ne manque jamais une occasion de critiquer la nouvelle réglementation. « C’est désastreux. On joue à Mario Kart, ce n’est pas de la course. J’ai trouvé une solution moins coûteuse. J’ai troqué mon simulateur contre une Nintendo Switch et je m’entraîne désormais à Mario Kart », lâchait le quadruple champion du monde concernant la nouvelle ère de monoplace. Des critiques de plus en plus récurrentes de sa part qui commencer à crisper beaucoup de monde, à commencer par Günther Steiner, ancien directeur de l'écurie Haas.

Max Verstappen continue de faire grise mine après avoir obtenu la 8e position, samedi, lors des qualifications du Grand Prix de Chine. Le Néerlandais n'apprécie pas le comportement de sa Red Bull et n'a pas manqué de le faire savoir. ➡️ https://t.co/3fTgDHoZ5z pic.twitter.com/u4ZUYdivxZ — L'Équipe (@lequipe) March 14, 2026

Günther Steiner accuse Max Verstappen « Si une voiture ne démarre pas, comme les deux McLaren, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps, on ne peut pas blâmer le règlement, car la plupart des autres voitures ont démarré. Max n’est pas content parce que sa voiture n’est pas là où il voudrait qu’elle soit. Mais nous devons être justes car Red Bull a fabriqué son propre moteur pour la première fois, et c’est une technologie tellement avancée qu’il faut un certain temps aux ingénieurs pour s’y habituer. Je suis en fait surpris de la qualité du travail des nouveaux motoristes, comme Red Bull Ford et Audi. Parfois, comme vous l’avez dit, Max jette ses jouets hors du landau assez rapidement si les choses ne vont pas dans son sens », confie-t-il auprès de talkSPORT avant de donner son avis sur la nouvelle réglementation.