Bruno Genesio à l’OM : Les trois raisons pour lesquelles Bertrand Latour pense que c’est «une bonne solution»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rien n’est encore officiel, mais voilà que l’OM aurait trouvé son entraîneur la saison prochaine. Exit Habib Beye qui pourrait être remplacé par Bruno Genesio. Récemment parti du LOSC, il pourrait donc débarquer sur le banc du club phocéen, où il y a tout à rebâtir. Une arrivée de Genesio à Marseille qui plait déjà à beaucoup de monde, à commencer à Bertrand Latour.

A peine nommé directeur sportif, Grégory Lorenzi aurait trouvé le nouvel entraîneur de l’OM. Malgré un contrat jusqu’en 2027, Habib Beye était dernièrement annoncé sur un siège éjectable et voilà qu’il ne devrait pas poursuivre sur le banc olympien. Alors que différents noms ont circulé pour le remplacer à l’OM, le choix serait aujourd’hui fait et c’est Bruno Genesio qui est annoncé comme le futur entraîneur du club phocéen. Le bon choix pour remettre Marseille sur les bons rails ?

« Un très bon entraîneur » Aux yeux de Bertrand Latour, Bruno Genesio est un bon entraîneur pour l’OM. Le journaliste de Canal+ a d’ailleurs expliqué pourquoi sur le plateau du Late Football Club. Dans un premier temps, il a ainsi confié : « Le mariage entre Genesio et l’OM me plait ? Oui parce que c’est un très bon entraîneur, qui a très souvent performé avec les équipes qui étaient les siennes ».