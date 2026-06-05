Bruno Genesio à l’OM : Les trois raisons pour lesquelles Bertrand Latour pense que c’est «une bonne solution»

Rien n’est encore officiel, mais voilà que l’OM aurait trouvé son entraîneur la saison prochaine. Exit Habib Beye qui pourrait être remplacé par Bruno Genesio. Récemment parti du LOSC, il pourrait donc débarquer sur le banc du club phocéen, où il y a tout à rebâtir. Une arrivée de Genesio à Marseille qui plait déjà à beaucoup de monde, à commencer à Bertrand Latour.
A peine nommé directeur sportif, Grégory Lorenzi aurait trouvé le nouvel entraîneur de l’OM. Malgré un contrat jusqu’en 2027, Habib Beye était dernièrement annoncé sur un siège éjectable et voilà qu’il ne devrait pas poursuivre sur le banc olympien. Alors que différents noms ont circulé pour le remplacer à l’OM, le choix serait aujourd’hui fait et c’est Bruno Genesio qui est annoncé comme le futur entraîneur du club phocéen. Le bon choix pour remettre Marseille sur les bons rails ?
« Un très bon entraîneur »
Aux yeux de Bertrand Latour, Bruno Genesio est un bon entraîneur pour l’OM. Le journaliste de Canal+ a d’ailleurs expliqué pourquoi sur le plateau du Late Football Club. Dans un premier temps, il a ainsi confié : « Le mariage entre Genesio et l’OM me plait ? Oui parce que c’est un très bon entraîneur, qui a très souvent performé avec les équipes qui étaient les siennes ».
« Il a son caractère, ce qui peut plaire aux Marseillais »
D’autres détails font également dire à Betrand Latour que Bruno Genesio est « une bonne idée » pour l’OM. « Il sera capable avec moins d’argent que ce qui était alloué jusqu’alors de trouver des recettes pour faire réussir l’OM », a-t-il ajouté. Enfin, il a également été question du caractère de l’ancien entraîneur du LOSC. « Genesio n’est pas un encéphalogramme plat, il a son caractère, ce qui peut plaire aux Marseillais, et il est plus gérable que De Zerbi, qui me paraissait trop instable émotionnellement. Compte tenu de ces raisons là, je trouve que Bruno Genesio est une bonne solution », a poursuivi le journaliste de la chaine cryptée.