F1 : Ferrari rate le successeur de Lewis Hamilton, les Italiens sont jaloux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lorsque Lewis Hamilton a annoncé qu'il quittait Mercedes pour rejoindre Ferrari, Toto Wolff avait un an pour lui trouver un remplaçant. Et c'est un jeune italien qui a été choisi. Et cela laisse désormais de grands regrets au sein du pays de la Scuderia.

20 ans après Giancarlo Fisichella, un Italien a remporté un Grand Prix de Formule 1. Dimanche en Chine, Kimi Antonelli s'est effectivement imposé pour la première fois de sa carrière. Le jeune pilote Mercedes a devancé son coéquipier George Russell ainsi Lewis Hamilton. Cependant, en Italie, on semblait partagé entre le fait qu'un pilote du pays s'impose... mais batte les Ferrari qui se battent face au Mercedes sans parvenir à s'imposer pour le moment. Ancien président de Ferrari, Luca di Montezemolo résume parfaitement le sentiment partagé en Italie après la victoire de Kimi Antonelli.

Les Italiens regrettent Antonelli « Sa victoire m’a enthousiasmé. C’est un garçon de 19 ans qui progresse sans cesse. Il a fait preuve de maturité et de sang-froid, des qualités peu caractéristiques d’un Italien, et encore moins à cet âge. C’est un peu agaçant de le voir dans une Mercedes. Je l’aurais préféré chez Ferrari », a-t-il confié au Corriere della Sera avant de reconnaître que « mettre quelqu’un comme lui directement chez Ferrari aurait signifié le détruire. La pression aurait été énorme ».