Max Verstappen contre la Formule 1 : Mercedes s’en mêle !

Pierrick Levallet

La nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur cette saison fait débat en F1. Dans le paddock, les avis divergent. Max Verstappen fait partie de ceux qui n’apprécient pas les changements apportés à la discipline cette année. Chez Mercedes, on s'est permis de répondre au pilote Red Bull après le Grand Prix de Chine.

Cette saison, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur en F1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne fait pas l’unanimité dans le paddock. Max Verstappen n’apprécie notamment pas les changements apportés à la discipline. Le pilote de Red Bull a connu deux premières courses compliquées, entre sa sixième place en Australie et son abandon en Chine. Chez Mercedes on s'est permis de répondre directement au quadruple champion du monde.

F1 : Une amende pour Max Verstappen ? «Cela ne devrait pas être toléré» https://t.co/aZKotbcEz1 — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

«Je pense que le produit est bon en soi» « D'un point de vue divertissement, je crois que ce que nous avons vu aujourd'hui entre Ferrari et Mercedes était une belle course, il y a eu beaucoup de dépassements. Nous avons tous connu la Formule 1 à une époque où il n'y avait pratiquement aucun dépassement. Parfois, nous sommes trop nostalgiques des 'bonnes vieilles années', mais je pense que le produit est bon en soi. Nous avons également vu pas mal de batailles au milieu du peloton, et c'est, je crois, le point positif » a d’abord confié Toto Wolff dans des propos rapportés par Motorsport.com.