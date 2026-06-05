Transfert d'Eli Junior Kroupi : L'erreur du PSG qui pourrait lui coûter plusieurs millions d’euros

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG est visiblement décidé à se renforcer offensivement. Alors qu'il faudrait oublier l'arrivée de Julian Alvarez, le club de la capitale pourrait se rabattre sur Eli Junior Kroupi. Auteur d'une saison remarquable avec Bournemouth, l'ancien attaquant de Lorient pourrait faire son grand retour dans l'Hexagone. Le PSG pourrait ainsi mettre la main sur un crack, qui aurait toutefois pu lui coûter beaucoup moins cher...

Parmi les possibles arrivées annoncées cet été au PSG, on pourrait retrouver Eli Junior Kroupi. A 19 ans, l'attaquant de Bournemouth a semble-t-il grandement tapé dans l'oeil du club de la capitale, à la recherche d'un renfort offensif lors du marché des transferts à venir. Luis Enrique pourrait donc accueillir l'ancien de Lorient dans les semaines à venir, mais voilà que les Cherries n'entendent clairement pas brader Kroupi. L'addition pourrait d'ailleurs grimper jusqu'à 100M€.

Le PSG arrive un an trop tard ? Validant l'idée de voir Eli Junior Kroupi rejoindre le PSG cet été, Pierre Ménès estime toutefois que le club de la capitale aurait déjà dû se positionner il y a un an déjà. De cette manière, Paris aurait économisé plusieurs millions d'euros. « Kroupi au PSG ? Oui c’est une bonne idée, mais c’était déjà une bonne idée quand il était à Lorient l’année dernière et qu’il est parti à Bournemouth pour 17 millions. Le PSG aurait peut-être été inspiré de le prendre à ce moment là plutôt que de le laisser prendre de la valeur en Premier League pendant un an et de valoir maintenant 3,4, 5 fois plus cher. Mais oui, Kroupi a tout pour intégrer le PSG, il est français, il a un potentiel énorme. Oui, c’est certainement une très bonne idée », a expliqué le journaliste sur sa chaine Youtube concernant Kroupi.