Mercato - PSG - «J'ai discuté un peu avec lui...» : Ils vendent la mèche pour l'avenir de Barcola sur La Chaine L'Equipe ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tandis que le PSG aurait l'intention de se montrer très actif dans le sens des arrivées lors du mercato estival, voilà que ça devrait également bouger pour ce qui est des départs. Plusieurs joueurs de Luis Enrique pourraient ainsi faire leurs valises et des questions se posent notamment sur l'avenir de Bradley Barcola. Partira ? Ne partira pas ? De nouveaux éléments ont été apportés concernant l'international français du PSG.

Quand il s'agit de parler des potentiels départs au PSG cet été, le nom de Bradley Barcola revient au coeur des discussions. Alors que le club de la capitale voudrait le prolonger, l'international français pourrait décider d'aller voir ailleurs pour obtenir un rôle de titulaire. « S’il ne prolonge pas, a priori, Barcola quittera le club. C’est la volonté du club de le voir prolonger et de le faire partir s’il ne prolonge pas », expliquait notamment Loïc Tanzi concernant l'avenir de Barcola au PSG.

« C’est impossible qu’il parte » Tout serait donc possible pour ce qui est de l'ancien joueur de l'OL. Mais voilà qu'aux yeux de certains, un départ de Bradley Barcola serait tout simplement « impossible ». C'est en tout cas ce que pense Dominique Sévérac. Sur le plateau de L'Equipe du Soir, le journaliste a fait savoir : « Barcola pour moi ça ne part pas. (…) C’est impossible qu’il parte. C’est impossible ». Appuyant les propos de ce dernier, Claude Le Roy a lui lâché à propos de Bradley Barcola : « Je pense pas que Barcola a envie de partir. J’ai discuté un peu avec lui, il ne donne pas l’impression… ».