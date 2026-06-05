Mercato - PSG - «J'ai discuté un peu avec lui...» : Ils vendent la mèche pour l'avenir de Barcola sur La Chaine L'Equipe ?

Tandis que le PSG aurait l'intention de se montrer très actif dans le sens des arrivées lors du mercato estival, voilà que ça devrait également bouger pour ce qui est des départs. Plusieurs joueurs de Luis Enrique pourraient ainsi faire leurs valises et des questions se posent notamment sur l'avenir de Bradley Barcola. Partira ? Ne partira pas ? De nouveaux éléments ont été apportés concernant l'international français du PSG.
Quand il s'agit de parler des potentiels départs au PSG cet été, le nom de Bradley Barcola revient au coeur des discussions. Alors que le club de la capitale voudrait le prolonger, l'international français pourrait décider d'aller voir ailleurs pour obtenir un rôle de titulaire. « S’il ne prolonge pas, a priori, Barcola quittera le club. C’est la volonté du club de le voir prolonger et de le faire partir s’il ne prolonge pas », expliquait notamment Loïc Tanzi concernant l'avenir de Barcola au PSG.
« C’est impossible qu’il parte »
Tout serait donc possible pour ce qui est de l'ancien joueur de l'OL. Mais voilà qu'aux yeux de certains, un départ de Bradley Barcola serait tout simplement « impossible ». C'est en tout cas ce que pense Dominique Sévérac. Sur le plateau de L'Equipe du Soir, le journaliste a fait savoir : « Barcola pour moi ça ne part pas. (…) C’est impossible qu’il parte. C’est impossible ». Appuyant les propos de ce dernier, Claude Le Roy a lui lâché à propos de Bradley Barcola : « Je pense pas que Barcola a envie de partir. J’ai discuté un peu avec lui, il ne donne pas l’impression… ».
Prolongera ? Ne prolongera pas ?
Cet été, il n'est donc pas exclu que Bradley Barcola fasse ses valises. Mais voilà que si cela venait à arriver, le PSG ne braderait pas pour autant l'international français. A ce propos, Fabrice Hawkins expliquait récemment : « Bradley Barcola, c’est un sujet. Il arrive dans sa 3ème saison. Ça fait des semaines pour ne pas dire des mois que ça négocie. Il n’y a toujours pas de terrain d’entente. C’est un dossier qui va falloir suivre. Il y a deux solutions, fin de contrat en 2028 ça va être très simple : ou il prolonge et il reste ou il ne prolonge pas et le PSG va mettre un prix pour Barcola à plus de 100M€ ».