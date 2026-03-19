F1 : Kylian Mbappé a choisi son GOAT (et c'est une surprise)

En Formule 1, les champions sont nombreux. Lando Norris est le dernier en date et a mis un terme à la suprématie de Max Verstappen. Mais qui, au milieu de tous ces pilotes d'exception, est le meilleur de tous ? Kylian Mbappé a accepté de classer les légendes de plusieurs sports et a donc tranché dans le vif concernant la F1.
Il n'y a pas que dans le football ou en NBA que les fan bases débattent du meilleur joueur de tous les temps. Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Michael Jordan ou LeBron James ? Les discussions sont animées entre fans et surtout sans fin puisqu'une part de subjectivité existe forcément en chacun de nous. Une préférence, un attribut qui pèse plus dans la balance d'un individu que chez un autre. En Formule 1, au vu des nombreux pilotes qui ont écrit l'histoire de la discipline reine de la course automobile, le débat du GOAT peut également déchaîner les passions.
Qui est le GOAT de la Formule 1 ?
Doit-on s'arrêter au nombre de titres de champion du monde remportés ? Si c'est le cas, Michael Schumacher et Lewis Hamilton seraient les seuls à avoir leur mot à dire puisqu'ils se partagent le record de sept championnats du monde. Ou bien, doit-on privilégier une dominance pendant une ère ? Par exemple, Max Verstappen a raflé quatre titres de champion du monde de suite. Un GOAT trouve-t-il son essence dans ce qu'il a apporté dans son sport, une sorte de pionnier qui a inspiré plus d'un pilote et surtout des personnes extérieures au sport ? Le regretté Ayrton Senna mort suite à un accident de course entrerait dans cette catégorie.
Kylian Mbappé a tranché entre Hamilton et Schumacher
Mais au final, le GOAT, comme mentionné quelques lignes auparavant, signifie des choses différentes pour chacun. D'après Kylian Mbappé, qui s'est essayé à la trend des classements à l'aveugle, Michael Schumacher est une plus grande légende du sport et de la F1 que Lewis Hamilton. L'Allemand pointe à la 5ème place du classement lorsque l'Anglais doit se contenter de la 6ème position. On retrouve également Lionel Messi tout en haut et Tiger Woods 9ème et Tom Brady 8ème entre autres. Alors qu'on aurait pu s'attendre à voir Lewis Hamilton, recordman des pole positions, des podiums et des victoires. Une légende incontestée, mais en dessous de Schumacher dans le livre à l'aveugle de Mbappé.