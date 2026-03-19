F1 : Kylian Mbappé a choisi son GOAT (et c'est une surprise)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En Formule 1, les champions sont nombreux. Lando Norris est le dernier en date et a mis un terme à la suprématie de Max Verstappen. Mais qui, au milieu de tous ces pilotes d'exception, est le meilleur de tous ? Kylian Mbappé a accepté de classer les légendes de plusieurs sports et a donc tranché dans le vif concernant la F1.

Il n'y a pas que dans le football ou en NBA que les fan bases débattent du meilleur joueur de tous les temps. Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Michael Jordan ou LeBron James ? Les discussions sont animées entre fans et surtout sans fin puisqu'une part de subjectivité existe forcément en chacun de nous. Une préférence, un attribut qui pèse plus dans la balance d'un individu que chez un autre. En Formule 1, au vu des nombreux pilotes qui ont écrit l'histoire de la discipline reine de la course automobile, le débat du GOAT peut également déchaîner les passions.

Kylian Mbappé ranking the GOATS 🐐



1. Lionel Messi

2. Wayne Gretzky

3. Simone Biles

4. Michael Phelps

5. Michael Schumacher

6. Lewis Hamilton

7. Jon Jones

8. Tom Brady

9. Tiger Woods

10. Joe Montana pic.twitter.com/VE5ZOKNnRG — 〽️ (@kyks_98) March 18, 2026

Qui est le GOAT de la Formule 1 ? Doit-on s'arrêter au nombre de titres de champion du monde remportés ? Si c'est le cas, Michael Schumacher et Lewis Hamilton seraient les seuls à avoir leur mot à dire puisqu'ils se partagent le record de sept championnats du monde. Ou bien, doit-on privilégier une dominance pendant une ère ? Par exemple, Max Verstappen a raflé quatre titres de champion du monde de suite. Un GOAT trouve-t-il son essence dans ce qu'il a apporté dans son sport, une sorte de pionnier qui a inspiré plus d'un pilote et surtout des personnes extérieures au sport ? Le regretté Ayrton Senna mort suite à un accident de course entrerait dans cette catégorie.