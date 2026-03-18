XV de France - 6 Nations : «Tu te fais cogner», la claque n’est pas encore digérée !

Le Tournoi des 6 nations a rendu son verdict le week-end dernier avec un feu d’artifice comme guise de dernière rencontre de la compétition au Stade de France entre le XV de France et l’Angleterre (48-46). Dans la foulée des célébrations et les scènes de liesse au vu du contexte de la rencontre avec une victoire acquise après le temps réglementaire, il y a tout de même un véritable goût amer qui reste en bouche d’un spécialiste.
Ces dernières semaines, les amoureux du XV de France ont été servis. Le Tournoi des 6 nations a battu son plein avec plusieurs succès de rang pour la bande d’Antoine Dupont de retour sous le maillot tricolore après près d’un an d’absence le mois dernier en raison de sa rupture aux ligaments croisés du genou droit. Dans ce tournoi, les Bleus ont eu l’avantage de recevoir à trois reprises face à l’Irlande (36-14), l’Italie (33-8) et l’Angleterre pour le dernier match (48-46) avec des déplacements au Pays de Galles (54-12) et en Écosse (40-50), l’unique défaite du groupe entraîné par Fabien Galthié.
«Tu te fais cogner en Écosse dans un Tournoi où tu reçois trois fois»
Un revers de taille à Edimbourg qui est resté en travers de la gorge de Vincent Moscato plus d’une semaine après les faits et ce, malgré le final magique du Tournoi des 6 nations face au XV de La Rose samedi dernier au Stade de France. La faute à l’échec dans la quête du Grand Chelem.
« On a la joie de gagner le Tournoi, c’est la joie du moment, le match est fantastique, tu gagnes d’un point à la fin, tu as des essais de partout, l’après-midi est magnifique. Mais tu as quand même la déception du Tournoi. Tu te fais cogner en Écosse dans un Tournoi où tu reçois trois fois. Les spécialistes disaient que le match où ça allait cogner le plus c’était contre l’Écosse à l’extérieur. L’Irlande était un peu diminuée avec un ouvreur malade, un centre qui n’était pas là. On sentait qu’à la maison, ça allait faire partie des matches qui étaient faits à la maison. Tu devais les prendre. Ensuite il y a l’Italie, c’est dur mais tu les prends aussi. Le Pays-de-Galles c’est le match le plus facile, tu les tapes ».
«Ce n’est pas abouti pour moi»
Cette défaite concédée en terres écossaises est qualifiée « d’énorme déception » par Vincent Moscato qui voulait voir Antoine Dupont et le XV de France écrire l’histoire.
« Le match vérité c’était contre l’Écosse. Je me disais que c’était le match vérité. Si on gagnait, on faisait le Grand Chelem. On perd, c’est une énorme déception. Mais c’est masqué avec le gain du Tournoi. C’est mon point de vue. Dans l’histoire, tu te souviens de celui qui fait le Grand Chelem, pas celui qui gagne deux fois le Tournoi d’affilée. Le Grand Chelem, c’est important. On a laissé passer un truc. Je suis heureux que ça se termine comme ça car on aurait pu perdre contre l’Angleterre, ils ont fait un énorme match. Sur les bouquins tu marques l’histoire, mais c’est dommage. C’est très rare de faire le Grand Chelem. Tu avais la possibilité de le faire avec cette génération. Donc je reste sur ma faim. Ce n’est pas abouti pour moi. Tu gagnes le Tournoi, c’est bien. Mais ce n’est pas le Grand Chelem. C’est tellement rare… Quand j’étais petit, je ne me souviens pas quand ils ont gagné le Tournoi. Je regardais les Grand Chelem. On aurait été heureux du Grand Chelem. Surtout que tu prends sept essais dans le dernier match contre l’Angleterre ».