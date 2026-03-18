XV de France - 6 Nations : «Tu te fais cogner», la claque n’est pas encore digérée !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Tournoi des 6 nations a rendu son verdict le week-end dernier avec un feu d’artifice comme guise de dernière rencontre de la compétition au Stade de France entre le XV de France et l’Angleterre (48-46). Dans la foulée des célébrations et les scènes de liesse au vu du contexte de la rencontre avec une victoire acquise après le temps réglementaire, il y a tout de même un véritable goût amer qui reste en bouche d’un spécialiste.

Ces dernières semaines, les amoureux du XV de France ont été servis. Le Tournoi des 6 nations a battu son plein avec plusieurs succès de rang pour la bande d’Antoine Dupont de retour sous le maillot tricolore après près d’un an d’absence le mois dernier en raison de sa rupture aux ligaments croisés du genou droit. Dans ce tournoi, les Bleus ont eu l’avantage de recevoir à trois reprises face à l’Irlande (36-14), l’Italie (33-8) et l’Angleterre pour le dernier match (48-46) avec des déplacements au Pays de Galles (54-12) et en Écosse (40-50), l’unique défaite du groupe entraîné par Fabien Galthié.

🇫🇷🏉 Vincent : "On sait depuis le début que l'Ecosse allait être le match le plus compliqué. Même si on a gagné le tournoi, c'est une énorme déception de ne pas faire le Grand Chelem. On a laissé passer un truc." pic.twitter.com/bcNcel0cbI — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 17, 2026

«Tu te fais cogner en Écosse dans un Tournoi où tu reçois trois fois» Un revers de taille à Edimbourg qui est resté en travers de la gorge de Vincent Moscato plus d’une semaine après les faits et ce, malgré le final magique du Tournoi des 6 nations face au XV de La Rose samedi dernier au Stade de France. La faute à l’échec dans la quête du Grand Chelem. « On a la joie de gagner le Tournoi, c’est la joie du moment, le match est fantastique, tu gagnes d’un point à la fin, tu as des essais de partout, l’après-midi est magnifique. Mais tu as quand même la déception du Tournoi. Tu te fais cogner en Écosse dans un Tournoi où tu reçois trois fois. Les spécialistes disaient que le match où ça allait cogner le plus c’était contre l’Écosse à l’extérieur. L’Irlande était un peu diminuée avec un ouvreur malade, un centre qui n’était pas là. On sentait qu’à la maison, ça allait faire partie des matches qui étaient faits à la maison. Tu devais les prendre. Ensuite il y a l’Italie, c’est dur mais tu les prends aussi. Le Pays-de-Galles c’est le match le plus facile, tu les tapes ».