«Stop, stop, c'est bon» : La décision historique en plein match du XV de France !

Samedi soir, le XV de France a remporté le Tournoi des VI Nations pour la deuxième fois de suite. Il s'en est fallu de très peu pour que les Bleus perdent tout puisque c'est la victoire arrachée contre l'Angleterre qui offre le succès au Français dans la compétition. Et c'est du à une décision qui a tout changé.
Après les trois premiers matches, rien ne semblait en mesure d'empêcher le XV de France de faire le Grand Chelem. Mais la machine s'est enrayée contre l'Ecosse (40-50). Rien d'affolant, une victoire contre l'Angleterre et le succès dans le Tournoi des VI Nations était assuré. Mais encore fallait-il battre le XV de la Rose. Et là encore les Bleus ont tremblé puisqu'ils étaient mené au moment d'entrer dans les arrêts de jeu. C'est le moment où les Français obtiennent un avantage, mais Antoine Dupont s'apprête à continuer à jouer. C'est à ce moment-là que Thomas Ramos intervient. Une décision historique racontée par Matthieu Jalibert.
Jalibert n'en revient toujours pas de la pénalité de Ramos
« Quand on a l'avantage, on voit Antoine qui essaie de trouver une solution, et Thomas crie : "Stop, stop, c'est bon, on prend les points". Le ballon était dans mes mains... et je vois qu'il rigole ! Dans ma tête, je me dis : "Mais il est fou !" Tout le monde serait submergé par la pression, mais non, lui vit pour ces moments-là », raconte-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.
«Thomas crie : "Stop, stop, c'est bon, on prend les points" »
« C'était juste du kif pour lui de se dire : "OK, c'est pour moi, j'ai le destin de l'équipe entre mes mains." Ça montre aussi le bonhomme que c'est. Beaucoup d'expérience, de cran et de sérénité dans les grands moments. Nous, on l'a payé aussi avec l'UBB, quand on jouait face à lui, donc quand je lui donne le ballon, je sais que c'est gagné. Thomas, c'est le meilleur buteur du monde et il ne rate quasiment jamais », ajoute Matthieu Jalibert.