«Stop, stop, c'est bon» : La décision historique en plein match du XV de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, le XV de France a remporté le Tournoi des VI Nations pour la deuxième fois de suite. Il s'en est fallu de très peu pour que les Bleus perdent tout puisque c'est la victoire arrachée contre l'Angleterre qui offre le succès au Français dans la compétition. Et c'est du à une décision qui a tout changé.

Après les trois premiers matches, rien ne semblait en mesure d'empêcher le XV de France de faire le Grand Chelem. Mais la machine s'est enrayée contre l'Ecosse (40-50). Rien d'affolant, une victoire contre l'Angleterre et le succès dans le Tournoi des VI Nations était assuré. Mais encore fallait-il battre le XV de la Rose. Et là encore les Bleus ont tremblé puisqu'ils étaient mené au moment d'entrer dans les arrêts de jeu. C'est le moment où les Français obtiennent un avantage, mais Antoine Dupont s'apprête à continuer à jouer. C'est à ce moment-là que Thomas Ramos intervient. Une décision historique racontée par Matthieu Jalibert.

Un coup de pied dans la légende du Tournoi 👑



A kick straight into the history books 👑#GreatnessM6N #Since1883 pic.twitter.com/DCcjxwxVM6 — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) March 15, 2026

Jalibert n'en revient toujours pas de la pénalité de Ramos « Quand on a l'avantage, on voit Antoine qui essaie de trouver une solution, et Thomas crie : "Stop, stop, c'est bon, on prend les points". Le ballon était dans mes mains... et je vois qu'il rigole ! Dans ma tête, je me dis : "Mais il est fou !" Tout le monde serait submergé par la pression, mais non, lui vit pour ces moments-là », raconte-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.