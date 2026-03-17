Antoine Dupont remplacé : Voilà les nouvelles stars du XV de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour son grand retour avec le XV de France, Antoine Dupont a soulevé un nouveau trophée puisque les Bleus ont conservé leur titre lors du Tournoi des VI Nations. Cependant, le capitaine français n'a pas été le joueur de plus décisif durant la compétition, laissant briller trois autres stars.

Parti sur d'énormes bases après les victoires contre l'Irlande, le Pays de Galles et l'Italie, rien ne semblait pouvoir arrêter le XV de France de sa quête de Grand Chelem. Rien, sauf une déroute en Ecosse qui a mis à mal les ambitions des Bleus qui ont toutefois assuré l'essentiel en s'imposant contre l'Angleterre pour valider une deuxième victoire de suite dans le Tournoi des VI Nations. Une belle récompense pour Antoine Dupont qui faisait son grande retour avec les Bleus, un an après sa grave blessure contre l'Irlande.

Dupont cède sa place dans les équipes types du Tournoi des VI Nations Antoine Dupont a d'ailleurs répondu présent en tenant son rang, mais sans être le véritable leader du XV de France. Une tendance ressentie par le fait que le demi-de-mêlée des Bleus n'est présent dans aucune des équipes types des principaux médias. L'EQUIPE et Rugbyrama lui ont préféré son nouveau rival l'Ecossais Ben White tandis que Rugbypass a choisi l'Irlandais Jamison Gibson-Park News. A l'inverse, d'autres stars du XV de France sont présents à tous les coups à l'image de Matthieu Jalibert, Louis Bielle-Biarrey ou encore Thomas Ramos qui ont donc été plus décisifs durant le Tournoi qu'Antoine Dupont.