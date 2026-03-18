«J'étais très stressé» : Après Danse avec les Stars, Florent Manaudou débarque sur France 3 (et il change encore de métier)

Amadou Diawara

Si on l'a beaucoup vu dans les bassins ces dernières années, Florent Manaudou a également tenté une carrière de handballeur. Et l'année dernière, le sportif de 35 ans a participé à la saison 14 de Danse avec les Stars, faisant équipe avec Elsa Bois. Le 31 mars, sa vie professionnelle va prendre un nouveau tournant, puisqu'il apparaitra sur France 3, après une énième reconversion.

Ayant une brillante carrière de nageur, Florent Manaudou s'est essayé au handball, et ce, avec beaucoup moins de réussite. Ayant tiré un trait sur ce sport collectif, le frère de Laure Manaudou est passé à une toute autre discipline l'année dernière. En effet, Florent Manaudou a participé à la saison 14 de Danse avec les Stars. En couple avec Elsa Bois dans l'émission (et dans la vie), il s'est illustré sur les parquets de TF1, terminant à la deuxième place derrière Lenie (et Jordan Mouillerac). Et en 2026, Florent Manaudou change une nouvelle fois de métier, devenant acteur sur France 3.

Interrogé sur Elsa Bois, Florent Manaudou balance sur sa vie privée ! https://t.co/X3aZ8fYDR8 — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

«C'était un peu l'inconnu» La deuxième saison de la série policière A priori va être lancée sur France 3 le mardi 31 mars. Via un communiqué, la chaine française a expliqué pourquoi elle remplaçait le personnage du défunt Bruno Salomone par celui de Florent Manaudou. « Après le succès de la première saison, l’équipe du commissariat reprend du service… Sauf Victor, qui a décidé de fêter sa récente promotion en prolongeant ses vacances au soleil… Pour mieux revenir ! La brigade voit alors arriver un nouveau renfort. Le séduisant et mystérieux Jim, qui semble ne pas laisser Iris indifférente. Dans la douceur estivale du Sud, Iris et Jim déjouent les évidences et tordent le cou aux clichés. Pour élucider des affaires a priori simples. Mais qui finissent toujours par dévoiler leur part de mystère. Et leur galerie de personnages hauts en couleur. À travers ces enquêtes, le duo va se découvrir une complicité qui pourrait bien dépasser le seul cadre du travail », peut-on lire.