Florent Manaudou avec une miss France, le lien de parenté confirmé à Marie Portolano !

Amadou Diawara

Célèbre nageur, Florent Manaudou a participé à la dernière édition de Danse avec les Stars. En couple avec Elsa Bois - dans l'émission et dans la vie - il voit aujourd'hui sa sœur, Laure, s'illustrer sur les parquets de TF1. Le 6 décembre dernier, une autre membre de sa famille a brillé sur la première chaine nationale française : Miss France 2026.

Habitué à s'illustrer dans les bassins, Florent Manaudou a tenté une toute nouvelle aventure l'année dernière. En effet, le nageur de 35 ans a participé à l'émission Danse avec les Stars. En couple avec Elsa Bois - dans l'émission et dans la vie - Florent Manaudou s'est classé deuxième, derrière Lenie, qui faisait équipe avec Jordan Mouillerac.

Florent Manaudou : Une autre membre de sa famille a brillé sur TF1 Séduite par les performances de Florent Manaudou lors de la saison 14, Laure Manaudou a accepté de relever le défi Danse avec les Stars cette année. En effet, l'ancienne nageuse forme un duo avec Christian Millette. Et le 6 décembre dernier, un autre membre de leur famille a brillé sur TF1 : Hinaupoko Devèze. En effet, cette dernière a été élue Miss France 2026.