Florent Manaudou avec une miss France, le lien de parenté confirmé à Marie Portolano !

Célèbre nageur, Florent Manaudou a participé à la dernière édition de Danse avec les Stars. En couple avec Elsa Bois - dans l'émission et dans la vie - il voit aujourd'hui sa sœur, Laure, s'illustrer sur les parquets de TF1. Le 6 décembre dernier, une autre membre de sa famille a brillé sur la première chaine nationale française : Miss France 2026.
Habitué à s'illustrer dans les bassins, Florent Manaudou a tenté une toute nouvelle aventure l'année dernière. En effet, le nageur de 35 ans a participé à l'émission Danse avec les Stars. En couple avec Elsa Bois - dans l'émission et dans la vie - Florent Manaudou s'est classé deuxième, derrière Lenie, qui faisait équipe avec Jordan Mouillerac.
Florent Manaudou : Une autre membre de sa famille a brillé sur TF1
Séduite par les performances de Florent Manaudou lors de la saison 14, Laure Manaudou a accepté de relever le défi Danse avec les Stars cette année. En effet, l'ancienne nageuse forme un duo avec Christian Millette. Et le 6 décembre dernier, un autre membre de leur famille a brillé sur TF1 : Hinaupoko Devèze. En effet, cette dernière a été élue Miss France 2026.
Invitée de l'émission Les Maternelle XXL sur France 5, Hinaupoko Devèze a accordé une interview à Marie Portolano. Et la Miss France 2026 a avoué qu'elle avait un lien de parenté avec Laure et Florent Manaudou. « J'ai appris que vous étiez une cousine éloignée de Sébastien Chabal et de Laure et Florent Manaudou », a lancé Marie Portolano. « Je l'ai découvert. Je n'ai pas forcément cherché. J'ai vu, même mes cousins m'en avaient parlé. Du côté de mon père, mon côté français, ils m'en ont un peu parlé. Après, je me suis dit, c'est ok, d'accord, ça fait plaisir », a confirmé Hinaupoko Devèze. D'après les indiscrétions du Parisien, révélées par Adrien Gil, « Miss France est descendante de plusieurs familles de la Noblesse Ardéchoise et Provençale par son père, et elle serait bien descendante de Saint Louis et d’Hugues Capet par Jean d’Anjou ». Ces ramifications familiales expliquant les cousinages avec Sébastien Chabal, Laure et Florent Manaudou.