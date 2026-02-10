NBA : La promesse brisée, Wembanyama au cœur d’une querelle de couple ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

D’étoile montante à star confirmée de la NBA, Victor Wembanyama est un représentant du basket français dans le pays de l’Oncle Sam. Il en est son plus grand espoir, incitant un journaliste déjà présent sur place aux États-Unis avant sa draft chez les Spurs à le suivre à San Antonio. Au point de créer une incompréhension de couple. Explications.

Ce dimanche 16 février 2026 sera une date historique pour le basket français aux États-Unis. Pour la toute première fois, un joueur tricolore figurera dans le cinq de départ d’une équipe pour le All-Star Game. Victor Wembanyama sera aligné aux côtés de Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic et Stephen Curry pour représenter la conférence Ouest. Malgré ses quatre titres de champion NBA, même Tony Parker n’était pas parvenu à mettre autant de monde d’accord pour prendre part à cette fête du basket américain. Wembanyama affirme un peu plus sa notoriété outre-Atlantique, lui qui vend plus de maillots que LeBron James cette saison.

VICTOR WEMBANYAMA —



THIS SEQUENCE. 🤯🤯🤯



pic.twitter.com/o5YAO0hDn4 — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 8, 2026

«La Big Apple était ma ville à l'époque» Au cœur de sa troisième saison en NBA, Victor Wembanyama a indirectement chamboulé la vie d’un journaliste de sport spécialisé dans le basketball américain. Depuis son arrivée dans l’élite du basket US, Wemby est suivi par Maxime Aubin, correspondant de L’Équipe à San Antonio. Un nouveau chapitre professionnel de la vie du journaliste qui devait s’écrire ailleurs que dans la ville des Spurs. Pour L’Équipe, il raconte. « Tout quitter pour aller suivre le plus grand espoir français du basket mondial. C'est la décision que j'ai prise un soir d'avril 2023, lorsque le hasard a fait que les Spurs de San Antonio ont obtenu le premier choix de la draft, la bourse annuelle aux jeunes talents, qui leur a permis de sélectionner Victor Wembanyama lors d'un événement organisé à New York deux mois plus tard. La Big Apple était ma ville à l'époque. L'endroit où j'avais passé plus de six ans à couvrir le sport US, jusqu'à devenir le correspondant de L'Équipe en 2021. À l'époque, ma copine parisienne, rencontrée à New York, avait dû rentrer dans la capitale française à la suite de l'expiration de son visa de travail ».