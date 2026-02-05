«J'ai pris 23 kilos», le complexe de Laure Manaudou !

Amadou Diawara

Après son frère Florent l'année dernière, Laure Manaudou participe à cette édition de Danse avec les Stars. En couple avec Christian Millette dans l'émission, l'ancienne nageuse a avoué il y a quelques semaines qu'elle redoutait le moment où elle allait faire ses débuts sur les parquets de TF1, et ce, parce qu'elle a un complexe.

Lors de la saison 14 de Danse avec les Stars, Florent Manaudou faisait partie du casting. En effet, le nageur de 35 ans a terminé à la deuxième place, ayant fait équipe avec Elsa Bois. Après son frère, Laure Manaudou a décidé de tenter l'aventure cette année. En effet, l'ancienne nageuse est en couple avec Christian Millette dans l'émission. Pourtant, Laure Manaudou a un complexe qui aurait pu l'empêcher de participer à Danse avec les Stars.

«Rien que de porter une robe à paillettes et des talons, c’est compliqué pour moi» « Rien que de porter une robe à paillettes et des talons, c’est compliqué pour moi. Au quotidien, je suis en baskets, en jean ou en jogging. Cela va être un défi, je sais que je ne serai pas toujours à l’aise. On a tous des complexes et ce n’est pas parce qu’on a fait du sport qu’on a un corps parfait. J’ai eu trois enfants, mon corps a changé et j’ai dû l’accepter. La danse peut aider à s’exprimer autrement et à gagner en confiance. Apprendre avec un professionnel pendant des semaines, c’est une chance », a avoué Laure Manaudou lors d'un entretien accordé au Parisien en décembre dernier.