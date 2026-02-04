Max Verstappen et la F1 : Son projet d’avenir qui risque de vous surprendre !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant que Lando Norris prenne le championnat du monde en 2025, il y avait Max Verstappen et les autres. Le pilote de Red Bull restait sur quatre sacres mondiaux consécutifs, démontrant sa suprématie face au reste du paddock sur les circuits. A 28 ans, Verstappen va entamer une nouvelle saison chez Red Bull et devrait se retirer de lui-même une fois qu’il ne gagnera plus. Et ensuite ? Il s’est exprimé sur le sujet avec un projet surprise.

A seulement 28 ans, Max Verstappen a déjà plus de 10 ans de Formule 1 derrière lui. La star de l’écurie Red Bull, championne du monde à quatre reprises entre 2021 et 2024, fait partie du gratin du paddock. Si bien qu’au vu de ses performances sur piste, le Néerlandais pourrait aisément aspirer à passer de l’autre côté, à savoir au sein de la direction d’une écurie une fois qu’il déciderait de mettre un terme à sa carrière de pilote.

How Formula 1 looked 10 years ago! 👀



2016 saw Nico Rosberg crowned as Drivers' Champion and Max Verstappen step up to Red Bull and take his first victory 👊#F1 pic.twitter.com/dRPqAphqu1 — Formula 1 (@F1) January 9, 2026

«Je ne suis là que pour gagner» Néanmoins, il semblerait que ce ne soit pas dans les petits papiers du principal intéressé pour son après-carrière ? Interrogé par TAG Heuer, Max Verstappen s’est montré cash sur ce qui attise sa curiosité dans le monde de la Formule 1. « Je ne suis là que pour gagner. Je ne suis pas là pour participer parce que ce n’est pas durable pour moi, alors ce n’est plus amusant. Et c’est exactement ce que j’essaie toujours de rechercher. Et en ce moment, ça se passe vraiment bien ». La gagne, et puis c’est tout pour Verstappen qui a clairement écarté la possibilité d’embrasser une carrière de dirigeant. « La course (rires ) ».